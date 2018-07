Seit Tagen liefern sich Demonstranten und die staatlichen Sicherheitskräfte Tunesiens schwere Auseinandersetzungen. Betroffen ist nun auch die Hauptstadt Tunis: In der Nähe der französischen Botschaft warfen etwa 200 aufgebrachte Tunesier mit Steinen, die Polizei setzte Tränengas ein. Die Regierung will diese Proteste bereits im Keim ersticken – und ließ die Armee aufmarschieren.

Bewaffnete Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge, Last- und Geländewagen wurden an großen Kreuzungen in der Innenstadt sowie in der Vorstadt Ettadhamoun postiert. Dort war es am Dienstagabend zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Das Militär patrouillierte auch vor dem Sitz des Rundfunks und einer Straßenbahnstation in Tunis.

Der Verkehr in der Hauptstadt lief aber weitgehend normal. Auch die staatlichen und privaten Radiosender berichteten wie gewohnt, im Regierungsrundfunk liefen Berichte über die Maßnahmen von Präsident Zine El Abidine Ben Ali zur Krisenbewältigung. Der seit 23 Jahren autoritär regierende Staatschef hatte die Schaffung 300.000 neuer Arbeitsplätze versprochen.

So ungerührt wie sie sich gibt, ist die Regierung aber offenbar nicht. So gab Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi die Entlassung des Innenministers Rafik Belhaj Kacem sowie die Freilassung aller im Zusammenhang mit den Unruhen festgenommenen Demonstranten bekannt. Der Regierungschef ließ auch verlauten, dass ein Ausschuss eingesetzt werde, der die von der Opposition und Bürgerrechtlern angeprangerten Fälle von Korruption untersuchen solle.

Für Berichte der Opposition, wonach auch der Generalstabschef des Heeres, Rachid Ammar, seines Postens enthoben wurde, gab es zunächst keine amtliche Bestätigung. Der General soll sich den Angaben zufolge geweigert haben, seinen Soldaten die Unterdrückung der Protestbewegung zu befehlen und Vorbehalte gegenüber einer übermäßigen Anwendung von Gewalt geäußert haben.

Darüber hinaus verhängte die Regierung eine nächtliche Ausgangssperre über die Hauptstadt und deren Vororte. Sie gilt ab 20 Uhr bis 5.30 Uhr morgens. Nach Angaben der Behörden sei diese Regelung "vorübergehend" und solle die Bürger des Landes schützen.

Die Proteste gegen die Massenarbeitslosigkeit in dem nordafrikanischen Land hatten Mitte Dezember begonnen, nachdem sich ein junger arbeitsloser Akademiker selbst angezündet hatte, der später seinen Verletzungen erlag. Seitdem liefern sich Demonstranten, Polizei und Armee in verschiedenen Teilen des Landes immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen, bei denen zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Schulen und Universitäten wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Zur Zahl der Todesopfer liegen unterschiedliche Angaben vor. Nach Angaben der Regierung kamen 21 Menschen ums Leben, einem Gewerkschafter zufolge wurden allein am Wochenende mehr als 50 Menschen getötet. Die Internationale Vereinigung der Menschenrechtsligen (FIDH) sprach von mindestens 35 Toten seit dem Wochenende. Anderen Quellen zufolge starben bis zu 70 Menschen.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton verurteilte eine "unverhältnismäßige" Gewaltanwendung durch die Polizei. Die Verantwortlichen müssten ermittelt und der Justiz übergeben werden. US-Außenministerin Hillary Clinton rief die tunesische Regierung zu einer "friedlichen Lösung" auf. In einem Interview mit dem Sender El Arabija sagte sie, die Regierung solle sich "auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für die jungen Menschen konzentrieren".

Die französische Regierung als frühere Kolonialmacht Tunesiens verzichtet dagegen weiter darauf, die tunesische Regierung für ihr gewaltsames Vorgehen zu kritisieren. "Wir verurteilen die Gewalt", sagte Regierungssprecher François Baroin ohne einen Adressaten zu nennen. "Weiter können wir nicht gehen, das wäre eine Einmischung in innere Angelegenheiten", fügte er hinzu. Ben Ali gilt in Paris als Bollwerk gegen den Islamismus. Die französische Regierung hält sich deswegen traditionell mit Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen in Tunesien zurück.