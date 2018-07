Nach tagelangen Protesten haben die meisten Gefolgsleute des gestürzten tunesischen Staatschefs Sein al-Abidin Ben Ali die Übergangsregierung verlassen. Mehrere Vertraute des Ex-Präsidenten mussten am Donnerstagabend ihre Posten räumen. Als Nachfolger für den zurückgetretenen Außenminister Kamel Morjane stellte Ghannouchi den Karrierediplomaten Ahmed Ounais vor.

Die neue Übergangsregierung sei nach Beratungen mit allen politischen Parteien und der Zivilgesellschaft gebildet worden, sagte Ghannouchi in einer Fernsehansprache. Neben Morjane würden die Minister für Äußeres, Inneres, Verteidigung und Finanzen ausgetauscht. Ghannouchi, der bereits unter Ben Ali elf Jahre als Regierungschef gedient hatte, behält seinen Posten vorläufig.

Trotz der Regierungsumbildung halten die Proteste an. Mehrere hundert Demonstranten forderten vor dem Sitz der provisorischen Regierung in Tunis den Rücktritt Ghannouchis.

Am Vortag hatte sich die mächtige Einheitsgewerkschaft UGTT, die eine Schlüsselrolle bei den Protesten spielt, mit dem Verbleib Ghannouchis einverstanden erklärt. Zugleich lehnte sie eine Beteiligung am Kabinett ab.

Die Übergangsregierung habe eine "klare Mission", sagte Ghannouchi in seiner Ansprache. Diese sei der Übergang zur Demokratie und die Organisation von Wahlen. Die Tunesier rief der Regierungschef auf, die Proteste zu beenden und wieder zur Arbeit zu gehen. "Die Situation ist schwierig und wir müssen unsere Bemühungen darauf konzentrieren, das Land neu zu starten", sagte er.

Die Demonstranten, die seit Tagen das Regierungsviertel in Tunis belagerten, nahmen die Umbildung der Regierung mit Freudenschreien auf. Einige forderten aber weiter den Rücktritt Ghannouchis. In der Stadt Sidi Bouzid, in der im Dezember die Massenproteste begonnen hatten, waren zuvor Tausende Menschen erneut gegen die Übergangsregierung auf die Straße gegangen. "Nein zum Raub der Revolution", riefen die Regierungsgegner.

Die tunesischen Behörden haben in Kanada unterdessen die Festnahme eines Angehörigen von Ben Ali beantragt. Eine entsprechende Forderung gegen Ben Alis Schwager, Belhassen Trabelsi, sei am Donnerstag offiziell an die kanadischen Behörden übermittelt worden, sagte ein Diplomat der tunesischen Vertretung in Ottawa. Trabelsi war Berichten zufolge vor einer Woche an Bord einer Privatmaschine gemeinsam mit seiner Frau, den vier Kindern und einem Kindermädchen in Montréal eingetroffen.

Tunesiens Geschichte Tunesien-Chronik Am 20. März 1956 wird Tunesien unabhängig, nach 75 Jahren unter französischer Kontrolle. Habib Bourguiba wird zum Ministerpräsidenten ernannt. Der 25. Juli 1957 ist das Ende der Monarchie. Tunesien wird zur Republik erklärt, Bourguiba zum Präsidenten gewählt. Am 19. Juli 1961 verlangt Bourguiba, dass die französischen Truppen den Marinestützpunkt in Bizerte im Norden des Landes verlassen. Die diplomatischen Beziehungen mit Frankreich werden abgebrochen. Es brechen Kämpfe aus, bei denen 1000 Menschen getötet werden, überwiegend tunesische Zivilisten. Ben Alis Macht Am 7. November 1987 erklärt Ministerpräsident Ben Ali den Präsidenten Bourguiba für unfähig und ergreift selbst die Macht. Wenige Monate später, am 25. Juli 1988, wird das Recht auf eine Präsidentschaft auf Lebenszeit aus der Verfassung gestrichen. Am 2. April 1989 gewinnt Ben Ali die Präsidentschaftwahlen. 1994 wird er wiedergewählt. Bei den ersten Mehrparteienwahlen vom 25. September 1999 sichert Ben Ali sich mit einem Wahlergebnis von 99,44 Prozent eine dritte Amtszeit. bis zum Sturz Am 11. April 2002 werden durch eine Bombenexplosion in einer Synagoge auf der Ferieninsel Djerba 21 Menschen getötet. Die Terrororganisation al-Qaida bekennt sich zu dem Anschlag. Im Mai 2002 gewinnt Ben Ali ein Referendum über eine Verfassungsänderung, die ihm erlaubt, erneut anzutreten. Etwas mehr als zwei Jahre später, am 24. Oktober 2004, gewinnt er mit 94,48 Prozent eine vierte Amtszeit. Im Januar bis Juni 2008 kommt es in der südwestlichen Region Gafsa zu vereinzelten Demonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei. Im Oktober 2009 sichert sich Ben Ali Wahlen eine fünfte Amtszeit. 19. Dezember 2010: Wegen Arbeitslosigkeit und hoher Lebensmittelpreise kommt es im gesamten Land zu Unruhen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Im Januar gehen die Proteste weiter. Am 14. Januar 2011 wird Ben Ali gestürzt. Mbazaa und Ghannouchi Tunesiens neuer Übergangspräsident Foued Mbazaa war bislang ein treuer Gefolgsmann Ben Alis. Der 77-jährige Jurist und Wirtschaftswissenschaftler fungierte mehr als 13 Jahre als Präsident der Abgeordnetenkammer des Parlaments. Er gilt wie viele aus dem ehemaligen Machtzirkel als autoritär und korrupt, dennoch ist er nicht ganz so unbeliebt wie andere Politiker des Landes. Mebazaa hatte seit den 70er Jahren mehrere Ministerposten inne und war im Laufe seiner Karriere unter anderem Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf sowie Bürgermeister der Hauptstadt Tunis. Parlamentspräsident wurde er 1997. Er ist eng verbandelt mit dem Trabelsi-Clan von Ben Alis zweiter Frau Leila. Der bisherige Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi ist mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit betraut. Der 69-jährige Ökonom wurde in Frankreich ausgebildet und gehörte seit langem zu den Gefolgsleuten von Ben Ali. Seit 1999 war er dessen Ministerpräsident, nachdem er zuvor unter anderem als Minister für Finanzen und internationale Beziehungen tätig war. Anders als viele andere Politiker der alten Ordnung wurde er bisher nie mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Ghannouchi hatte während der Proteste das harte Vorgehen des Staates gegen die Demonstranten verteidigt.

Dem Botschaftsvertreter zufolge gab es zunächst noch keine Stellungnahme von kanadischer Seite zu dem Festnahmegesuch. Der kanadischer Premierminister Stephen Harper hatte am Donnerstag während eines Besuchs in Marokko allerdings gesagt, dass Angehörige Ben Alis in Kanada nicht willkommen seien.

Belhassen Trabelsi ist der älteste Bruder von Leila Trabelsi, der Frau Ben Alis. Auch gegen Benhassen Trabelsi und andere Familienmitglieder laufen Ermittlungen. Gegen Ben Ali und seine Frau Leila Trabelsi hatte die tunesische Regierung bereits am Vortag einen internationalen Haftbefehl beantragt. Sie werden wegen illegaler Bereicherung und illegalen Devisentransfers gesucht. Der seit 23 Jahren regierende Präsident war am 14. Januar nach tagelangen Protesten ins saudi-arabische Exil geflohen.



Die Schweiz hat bereits seine Konten einfrieren lassen. Die EU hat dies ebenfalls vor und hat mittlerweile hohe Beamte nach Tunesien geschickt, um sich ein besseres Bild von der politischen Wende zu machen. Die Delegation soll mit den Übergangsbehörden, Parteien- und Gewerkschaftsvertretern zusammenkommen.

Der frühere französische Widerstandskämpfer Stéphane Hessel betonte im Deutschlandradio Kultur, nach dem Volksaufstand in Tunesien müsse der Widerstand nun in demokratischen Strukturen münden. Es sei gefährlich, wenn man sich nur empöre und danach alles laufen lasse. "Es sieht so aus, als sei gerade in Tunesien der Widerstand jetzt mächtig", sagte der frühere UN-Diplomat. "Aber wie weit wird er es aushalten, das ist eben die Frage."