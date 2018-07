Tunesien hat eine neue Regierung. Drei Tage nach dem Sturz des Machthabers Sein al-Abidin Ben Ali hat der designierte Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi die neue Führung vorgestellt – und erste autoritäre Herrschaftsstrukturen abgeschafft. Ghannouchi, der bis vor wenigen Tagen als Premier im Amt war, pries seine Mannschaft als "Regierung der nationalen Einheit". Erstmals seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1956 sind auch mehrere Oppositionspolitiker vertreten. Allerdings dürfte die neue Regierung die Proteste kaum beruhigen. Denn die Schlüsselressorts verbleiben im Machtbereich der alten Garde.

Wie Ghannouchi mitteilte, sind die neuen Chefs der Schlüsselressorts für Auswärtiges, Inneres, Verteidigung und Finanzen die alten. Genau dies hatten die Demonstranten befürchtet. Auf Kundgebungen hatten aufgebrachte Tunesier verlangt, dass die bisherige Regierungspartei Konstitutionelle Demokratische Versammlung (RCD) abtreten soll. Auch der Premier stößt bei vielen auf Misstrauen, gilt er doch als enger Weggefährte von Ben Ali.

Tunesiens Geschichte Tunesien-Chronik Am 20. März 1956 wird Tunesien unabhängig, nach 75 Jahren unter französischer Kontrolle. Habib Bourguiba wird zum Ministerpräsidenten ernannt. Der 25. Juli 1957 ist das Ende der Monarchie. Tunesien wird zur Republik erklärt, Bourguiba zum Präsidenten gewählt. Am 19. Juli 1961 verlangt Bourguiba, dass die französischen Truppen den Marinestützpunkt in Bizerte im Norden des Landes verlassen. Die diplomatischen Beziehungen mit Frankreich werden abgebrochen. Es brechen Kämpfe aus, bei denen 1000 Menschen getötet werden, überwiegend tunesische Zivilisten. Ben Alis Macht Am 7. November 1987 erklärt Ministerpräsident Ben Ali den Präsidenten Bourguiba für unfähig und ergreift selbst die Macht. Wenige Monate später, am 25. Juli 1988, wird das Recht auf eine Präsidentschaft auf Lebenszeit aus der Verfassung gestrichen. Am 2. April 1989 gewinnt Ben Ali die Präsidentschaftwahlen. 1994 wird er wiedergewählt. Bei den ersten Mehrparteienwahlen vom 25. September 1999 sichert Ben Ali sich mit einem Wahlergebnis von 99,44 Prozent eine dritte Amtszeit. bis zum Sturz Am 11. April 2002 werden durch eine Bombenexplosion in einer Synagoge auf der Ferieninsel Djerba 21 Menschen getötet. Die Terrororganisation al-Qaida bekennt sich zu dem Anschlag. Im Mai 2002 gewinnt Ben Ali ein Referendum über eine Verfassungsänderung, die ihm erlaubt, erneut anzutreten. Etwas mehr als zwei Jahre später, am 24. Oktober 2004, gewinnt er mit 94,48 Prozent eine vierte Amtszeit. Im Januar bis Juni 2008 kommt es in der südwestlichen Region Gafsa zu vereinzelten Demonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei. Im Oktober 2009 sichert sich Ben Ali Wahlen eine fünfte Amtszeit. 19. Dezember 2010: Wegen Arbeitslosigkeit und hoher Lebensmittelpreise kommt es im gesamten Land zu Unruhen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Im Januar gehen die Proteste weiter. Am 14. Januar 2011 wird Ben Ali gestürzt. Mbazaa und Ghannouchi Tunesiens neuer Übergangspräsident Foued Mbazaa war bislang ein treuer Gefolgsmann Ben Alis. Der 77-jährige Jurist und Wirtschaftswissenschaftler fungierte mehr als 13 Jahre als Präsident der Abgeordnetenkammer des Parlaments. Er gilt wie viele aus dem ehemaligen Machtzirkel als autoritär und korrupt, dennoch ist er nicht ganz so unbeliebt wie andere Politiker des Landes. Mebazaa hatte seit den 70er Jahren mehrere Ministerposten inne und war im Laufe seiner Karriere unter anderem Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf sowie Bürgermeister der Hauptstadt Tunis. Parlamentspräsident wurde er 1997. Er ist eng verbandelt mit dem Trabelsi-Clan von Ben Alis zweiter Frau Leila. Der bisherige Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi ist mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit betraut. Der 69-jährige Ökonom wurde in Frankreich ausgebildet und gehörte seit langem zu den Gefolgsleuten von Ben Ali. Seit 1999 war er dessen Ministerpräsident, nachdem er zuvor unter anderem als Minister für Finanzen und internationale Beziehungen tätig war. Anders als viele andere Politiker der alten Ordnung wurde er bisher nie mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Ghannouchi hatte während der Proteste das harte Vorgehen des Staates gegen die Demonstranten verteidigt.

Der Interimsregierung gehören 24 Minister an, darunter auch drei der Opposition und Vertreter der Zivilgesellschaft. Minister für regionale Entwicklung wurde Oppositionsführer Najib Chebbi, dessen Demokratische Fortschrittspartei (PDP) gegen Ben Ali gekämpft hatte. Auch die Oppositionspolitiker Ahmed Ibrahim von der Bewegung Ettajdid (Erneuerung) und Mustafa Ben Jaafar von der Partei Demokratisches Forum für Arbeit und Freiheiten (FDTL) erhielten Posten im neuen Kabinett. Ausgeschlossen bleiben die Kommunisten und die führende islamistische al-Nadha-Partei.

Klicken Sie auf die Karte, um sie zu vergrößern

In einer ihrer ersten Amtshandlungen beschloss die neue Regierung, sämtliche politischen Gefangenen freizulassen. "Wir haben entschieden, dass alle Menschen, die für ihre Ideen, ihre Überzeugungen oder für Äußerungen abweichender Meinungen inhaftiert waren, befreit werden", sagte Ghannouchi. So schnell wie möglich soll zudem untersucht werden, ob die bislang verbotenen Parteien legalisiert werden können.

Bei der Vorstellung der Ministerrunde kündigte Ghannouchi eine Reihe von politischen Reformen an. So werde im Land in Zukunft "vollständige Pressefreiheit" herrschen, "ohne jegliche Einmischung von Seiten der Regierung". Das Informationsministerium – diese Zensurinstanz für die Medien und Propaganda-Maschine war es in der Bevölkerung besonders verhasst – werde abgeschafft. Zudem soll die wichtigste Menschenrechtsorganisation Tunesiens, die tunesische Menschenrechtsliga, wieder im Land aktiv werden dürfen.

Ben Ali hatte Ghannouchi noch kurz vor seiner Flucht nach Saudi-Arabien mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt. Im Auftrag von Übergangs- und Parlamentspräsident Fouad Mebazza soll die neue Führung Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vorbereiten, die laut tunesischer Verfassung binnen zwei Monaten stattfinden müssten. Oppositionsvertreter fordern aber eine Frist von sechs Monaten, um die Abstimmung wirklich demokratisch zu gestalten.

Der Umsturz des Präsidenten – Ben Ali war 23 Jahre an der Macht – hatte Schockwellen in der arabischen Welt ausgelöst, die überwiegend autoritär regiert wird. Die Staaten der Region sollten aus den Vorgängen in Tunesien die Konsequenzen ziehen, sagte Amr Mussa, der Chef der Arabische Liga. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon betonte, dass die Lage in Tunesien für die Regierungen die Notwendigkeit unterstreiche, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen.