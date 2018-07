Sarah Palin ist es gewohnt, den Ton zu setzen, wenn sie zu Streitfragen spricht. Man kann sie nicht ignorieren, ob Freund oder Gegner. Seit drei Tagen wird jedoch über die 46-jährige Republikanerin und ihre Rolle in einer Tragödie geredet, die die Nation bewegt, ohne dass sie in gewohnter Weise zum Angriff blasen kann. Was ist die richtige Tonlage, um sich gegen den Vorwurf der Mitschuld am Anschlag Tucson zu wehren? Ein falsches Wort kann unabsehbare Folgen haben. Das ist sie nicht gewohnt. Ihre Zukunft steht auf der Kippe, voran eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2012. Es sind solche unerwarteten und unplanbaren Momente, die im amerikanischen Verständnis darüber entscheiden, ob eine Person das Zeug zum Leader hat, zu einer wahren Führungsfigur.

Den Wahlkampf um die Kongresswahl 2010 führte Palin mit Symbolen und Worten aus der Sprache von Jagd und Krieg. Sie erklärte ihre Gegner zum "Target" und markierte 20 ausgewählte Wahlkreise von Demokraten mit Fadenkreuzen, darunter den von Gabrielle Giffords . Als die Demokraten für die Gesundheitsreform stimmten, darunter Giffords, forderte Palin ihre Anhänger auf: " Don’t retreat – RELOAD! " Nicht zurückweichen, NACHLADEN! Damit begeisterte sie ihre Anhänger und mobilisierte sie, zur Wahl zu gehen. Für rechte Kommentatoren wurde sie zur Heldin, ausgestattet mit einem Patentrezept für den Wahlsieg.

Seit dem Attentat von Tucson werden diese Parolen in anderem Licht betrachtet. Hat diese militaristische Sprache den Täter zu den Schüssen auf die Demokratin Giffords angestiftet?

Die Frage nach einem ursächlichen Zusammenhang hat die amerikanische Öffentlichkeit drei Tage lang intensiv diskutiert und inzwischen mit einem klaren Nein beantwortet. Hätte sich der Schütze als Anhänger der radikalen Tea-Party-Bewegung oder Palins entpuppt, wäre sie erledigt. Doch die Ermittler entdeckten keinen einzigen Hinweis, dass Jared Loughner von der Rhetorik der früheren Gouverneurin von Alaska beeinflusst wurde. Stattdessen legten sie Belege vor, die den Schützen als geistig verwirrten Einzeltäter ohne parteipolitisches Motiv zeigen. In den USA hält deshalb nur noch eine Minderheit im linken Spektrum an der Anklage fest, Palin trage durch ihre Wortwahl eine Mitschuld am Attentat.

Vollends aufatmen kann die ungekrönte Königin der Rechtskonservativen damit aber noch nicht – und das weiß sie auch. Seit Tagen wägt sie ihre Worte und Schritte vorsichtig ab. Die Karten mit den Fadenkreuzen hat sie von der Webseite genommen. Doch weicht sie tatsächlich zurück, anstatt nachzuladen? Das wäre eine neue Seite an ihr.

Wer in der US-Politik ganz nach oben will, wird früher oder später mit solchen Wendepunkten konfrontiert. Ein zuvor verlässlicher Trumpf wird plötzlich zur Belastung. Barack Obamas Entscheidung, einer schwarzen Kirche in Chicago beizutreten, die zugleich eine Brücke zu weißen Amerikanern bildet, half ihm, Anhänger zu gewinnen – bis seine Konkurrenten die Predigten seines Pfarrers unter die Lupe nahmen. Deren Inhalt empörte Amerika. Der spätere US-Präsident befreite sich mit einer Rede zum komplizierten Verhältnis von Hautfarbe und Religion, die bis heute als Meisterwerk gilt.

Auch Sarah Palin versucht dergleichen. Gleich nach den Schüssen drückte sie ihr Mitgefühl mit den Opfern und deren Familien auf ihrer Facebook-Seite aus und verhielt sich seitdem ungewöhnlich defensiv. Ihre Verteidigung überließ sie anderen Republikanern. Ihr Freund Glenn Beck, Talkmaster im rechten Sender Fox mit vielen Millionen Fans, verlas am Montag eine Botschaft Palins: "Ich hasse Gewalt. Ich hasse Krieg. Unsere Kinder werden keinen Frieden finden, wenn die Politisierer die Lage dazu missbrauchen, allen möglichen Leuten vorzuwerfen, dass sie zu Terror und Gewalt aufstacheln. Ich danke allen, die stattdessen Gottes Botschaft der Wahrheit und der Liebe verbreiten."

Palin ist nicht die Einzige, von der Amerika mehr erwartet als Zögern und Taktieren. Barack Obama fliegt am Mittwoch zur Trauerfeier nach Tucson. Die Nation verlangt Wegweisung vom Präsidenten: zur menschlichen Seite der Tragödie, zum Waffenrecht, zum Ton der politischen Auseinandersetzung und nicht nur Beileidsbekundungen und Aufrufe zur Mäßigung. Er bereitet eine Rede vor, sagt das Weiße Haus, wolle sie aber erst halten, wenn Giffords Schicksal klar sei.