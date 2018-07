Die Ära des ägyptischen Machthabers Hosni Mubarak ist vorbei: Nach 30 Jahren hat der Präsident sein Amt niedergelegt und die Macht an das Militär übergeben. Die Demonstranten auf den Straßen und Plätzen der Städte brachen in Jubel aus, die Opposition hofft auf einen Wandel und die Verbündeten beglückwünschen das ägyptische Volk.

"Heute ist ein Tag großer Freude", sagte Angela Merkel und bezeichnete den Rücktritt Mubaraks als "historischen Wandel". Die Bundeskanzlerin wünschte den Ägyptern eine Gesellschaft ohne Zensur, Folter, Korruption und Verhaftung. Zugleich forderte sie von den derzeitigen und künftigen Entscheidungsträgern, "dass sie die Entwicklung unumkehrbar machen und friedlich gestalten". Die berechtigten Forderungen der Menschen müssten umgesetzt werden. Sie sagte dafür deutsche Hilfe zu. "Am Ende dieser Entwicklung müssen freie Wahlen stehen", fügte Merkel hinzu.

Zugleich ermahnte sie auch künftige ägyptische Regierungen zur Unterstützung des Friedensprozesses im Nahen Osten. Die Friedensverträge zwischen Israel und Ägypten müssten eingehalten werden und die Sicherheit Israels garantiert sein, sagte Merkel.

Auch US-Vizepräsident Joe Biden mahnte eine vom Volk bestimmte Zukunft für das arabische Land an. Mubaraks Abgang sei ein "entscheidender Moment" in der Geschichte. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Zukunft Ägyptens vom ägyptischen Volk bestimmt wird", sagte Biden in einer ersten Reaktion der US-Regierung.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sicherte dem Land Unterstützung zu. "Die EU ist bereit zu helfen, wo sie kann." Ägypten müsse nun schnell zu einer Regierung finden, die die Erwartungen der Menschen erfülle und für stabile Verhältnisse sorge. Ähnlich äußerte sich der britische Premierminister David Cameron. "Wir sind bereit, zu helfen, wo wir können", sagte er. "Heute ist ein herausragender Tag."

Die Menschenrechtsorganisation amnesty international erinnerte daran, dass "der Abgang eines Mannes" nicht das Ende sei. "Das Unterdrückungssystem, unter dem die Ägypter seit drei Jahrzehnten leiden, besteht fort wie auch der Ausnahmezustand", sagte der Generalsekretär der Organisation, Salil Shetty. Systematische Verletzungen der Menschenrechte in Ägypten müssten nun aber der Vergangenheit angehören.

Dagegen zeigte sich der Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Moussa, von einer positiven Zukunft seines Heimatlandes überzeugt. "Ich bin optimistisch, dass wir den richtigen Weg für Ägypten und das ägyptische Volk einschlagen werden", sagte Ägyptens früherer Außenminister. Der Abgang Mubaraks bedeute, "dass wir erreicht haben, was das Volk gefordert hat".