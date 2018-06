Auch zwei Wochen nach Beginn der Proteste in Ägypten geben sich die Regimegegner unermüdlich: Tausende Menschen gingen erneut in Alexandria und Al-Arisch im Norden der Sinai-Halbinsel, vor allem aber in der Hauptstadt auf die Straße. Auf dem zentralen Versammlungsort in Kairo, dem Tahrir-Platz, wiederholten die Demonstranten ihre Hauptforderung nach dem sofortigen Rücktritt von Staatschef Hosni Mubarak. Von den Verhandlungen zwischen Opposition und Regierung zeigten sie sich enttäuscht.

"Die politischen Parteien können machen, was sie wollen", zitiert der arabische Nachrichtensender Al Jazeera eine Aktivistin auf dem Tahrir-Platz. Die Gespräche, so Salma Al Tarzi, seien ihr egal, denn die Verhandlungsführer würden die Demonstranten nicht repräsentieren. "Diese Revolution kommt nicht von den Politikern. Sie sind seit 30 Jahren da, aber sie haben nichts getan. Dies ist die Revolution des Volkes."

Ähnlich sieht das Khaled Abdul-Hamid, einer der Anführer der Protestbewegung. "Keiner der Gesprächsteilnehmer steht für uns", sagt der Aktivist gegenüber der Nachrichtenagentur AP. "Wir sind entschlossen, weiter zu protestieren, so lange, bis unsere Forderung erfüllt ist." Hamid fügt hinzu: "Aber das Regime wird schwächer, es macht jeden Tag immer mehr Zugeständnisse."

Ein Mitglied des sogenannten Rats der Weisen widersprach. "Die Regierung hat mit den Anführern der fünf Jugendbewegungen gesprochen, aber sie haben sich geweigert", sagte Hani Shukrallah zur BBC. Stattdessen hätten sie mit dem Rat gesprochen und diese Aufgabe an sie delegiert. Der Rat der Weisen hatte sich in der vergangenen Woche gebildet und soll zwischen Regierung und Opposition vermitteln.

Offenbar gibt es aber einen Riss zwischen den älteren Repräsentanten der Opposition und der vorwiegend jugendlichen Protestbewegung. Wie der Korrespondent des Tagesspiegel aus Kairo berichtet, seien die einen eher zum Kompromiss geneigt und würden Mubarak einen würdevollen Abgang gönnen, während die anderen dies von vornherein ablehnen.

Ägypten Politische Situation Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak ist seit fast dreißig Jahren an der Macht. Er trat sein Amt am 13. Oktober 1981 an. Seit der Parlamentswahl im vergangenen Herbst hat Mubaraks Regierungspartei NDP (Nationaldemokratische Partei) zwei Drittel aller Sitze im Parlament. Damit können die Abgeordneten auch die Verfassung ändern. Die Opposition ist praktisch ausgeschaltet. Erfahrungen mit Demokratie hat das ägyptische Volk kaum. Nach dem Sturz von König Faruk im Jahr 1952 wurde das Land zwischen 1954 und 1970 von Revolutionsführer Gamal Abdel Nasser regiert. Er machte aus Ägypten einen sozialistischen Staat, der mehrfach in Konflikt mit dem Nachbarn Israel geriet. Nach Nassers Tod regierte Anwar al-Sadat das Land, er setzte sich für Frieden mit Israel ein. 1981 wurde Sadat von Islamisten ermordet. Notstandsgesetze Sadats Nachfolger wurde der damalige Vizepräsident Mubarak. Dieser erließ 1982 Notstandsgesetze, die bis heute bestehen und so dem Präsidenten zum autoritären Herrscher machen. Grund für die Notstandsgesetze war der erfolgreiche Anschlag fundamentalistischer Angehöriger der ägyptischen Streitkräfte auf seinen Vorgänger. 2005 versprach Mubarak erstmals eine politische Öffnung des Landes und die Zulassung von unabhängigen Kandidaten zu den Präsidentschaftswahlen. Als die islamistische Muslimbruderschaft bei den Wahlen an Einfluss gewann, wurde der Liberalisierungskurs wieder gekappt. Ägypten heute Heute leben 80 Millionen Menschen in dem nordafrikanischen Staat. Über 90 Prozent von ihnen sind nach Angaben des Auswärtigen Amts Muslime, rund sechs Prozent sind Christen. Ein Anschlag auf koptische Christen in Alexandria mit mehr als 20 Toten schürte Angst vor aufkeimendem Radikalislamismus. Bei den jetzigen Demonstrationen seien aber keine entsprechenden Tendenzen zu bemerken, berichten Beobachter.

Auf dem Tahrir-Platz campierten die Menschen auf oder unter den Panzern der ägyptischen Armee. Sie wollen verhindern, dass die Soldaten den Platz verlassen und damit den Demonstranten den Schutzraum gegen Mubarak-Anhänger nehmen.

Am Morgen wurden diese Befürchtungen bestätigt: Die Streitkräfte sollen versucht haben, den Tahrir-Platz für den Verkehr zu räumen. Viele der Menschen seien daraufhin aus ihren Zelten gelaufen und hätten versucht, die Soldaten aufzuhalten. "Die Armee wollte uns in einen kleineren Kreis zusammendrängen", sagte einer der Demonstranten. "So wie wir werden auch sie ungeduldig."

Jene, die nicht demonstrieren, versuchen langsam zur Normalität zurückzukehren. Der Verkehr auf den Straßen nimmt zu, immer mehr Ladenbesitzer öffnen wieder ihre Geschäfte. Allerdings, berichtet ein Korrespondent der BBC, nur für wenige Stunden. Einkaufszentren blieben aus Angst vor Plünderungen noch immer geschlossen, vor Regierungsgebäuden und Botschaften stünden noch immer Panzer. "Kairo ist keine Stadt, die so bald wieder zur Normalität zurückkehren kann."

Die Regierung versucht, den Anschein von Normalität zu erwecken und die Proteste zu marginalisieren. Die Ausgangssperre, die noch immer gilt, soll weiter gelockert und die Börse wieder geöffnet werden. Zugleich gibt es neue Restriktionen für die ausländischen Berichterstatter: Nach Angaben des britischen Guardian dürfen Journalisten den Tahrir-Platz nur dann betreten, wenn sie im Besitz eines ägyptischen Presseausweises sind.