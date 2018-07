Gerade noch hatte Bahrains Kronprinz Salman bin Hamad Al Khalifa laut Al-Jazeera versprochen, mit dem Volk in Dialog zu treten, da eröffneten Truppen in Manama das Feuer auf Demonstranten. Laut Augenzeugenberichten schossen die Sicherheitskräfte den Oppositionellen auf dem Perlen-Platz zum Teil gezielt auf die Köpfe der Protestierer. Mindestens ein Mann soll dabei umgekommen sein.

"Die Demonstranten erreichten den Platz, setzten sich und die Soldaten eröffneten das Feuer", schreibt die AP-Korrespondentin Hadeel Al-Shalchi aus der Hauptstadt Manama. Al-Jazeera zitiert einen Arzt des Salmaniya-Krankenhauses mit den Worten "Sie schießen auf die Köpfe der Menschen. Wir brauchen Hilfe!" Der britische Guardian zitiert einen Arzt des Krankenhauses mit den Worten: "Diese Demonstranten sind friedlich." Laut Hadeel Al-Shalchi trugen die Demonstranten Blumen, die sie der Polizei übergeben wollten.

Laut dem New York Times-Kolumnisten Nicholas Kristof handelt es sich bei der Munition wohl in den meisten Fällen um Gummigeschosse, doch durch die kurze Distanz seien die Verletzungen verheerend. Zuvor war die Polizei laut Kristof vor dem Krankenhaus gegen Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben von Al-Jazeera wurden bei den heutigen Protesten mindestens 23 Demonstranten verletzt.

Rund 15.000 Menschen hatten sich in Bahrain zu "Märtyrer-Begräbnissen" versammelt – der Beisetzung von drei getöteten Demonstranten. Gleichzeitig hatten sich zwei kleinere Demonstrationszüge von Regimegegnern und Anhängern des Königshauses formiert.

Eine weitere Trauerfeier für einen vierten Toten war am Nachmittag geplant. Er war ebenfalls ums Leben gekommen, als die Sicherheitskräfte in der Nacht zum Donnerstag das Lager der zumeist schlafenden Demonstranten auf dem zentralen Perlen-Platz in Manama stürmten.

Die anderen Golfmonarchien stärkten König Hamad bin Isa Al Khalifa bei einem Außenministertreffen in Manama den Rücken. Sie erklärten, die Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) seien alle bereit, Mitgliedstaaten zu unterstützen, wenn deren "Sicherheit und Stabilität" gefährdet sei. Zum GCC gehören Bahrain, Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.

US-Präsident Obama rief die Regierung Bahrains zu einem Ende der Gewalt auf. US-Außenministerin Hillary Clinton zeigte sich "tief besorgt" über die Lage in Bahrain. Die USA verurteilten Gewalt gegen Demonstranten und unterstützten demokratische Reformen, sagte sie in Washington. Sie habe das Vorgehen der Sicherheitskräfte auch in einem Telefongespräch mit ihrem Amtskollegen, Khaled Al Khalifa, kritisiert. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten waren laut Augenzeugen und Oppositionellen fünf Menschen ums Leben gekommen, mehr als 220 Menschen wurden verletzt. Der Golfstaat ist für die USA von strategischer Bedeutung, da dort das Hauptquartier der 5. US-Flotte angesiedelt ist. Sie überwacht die von Tankschiffen genutzten Seewege, unterstützt den Einsatz in Afghanistan und soll eine mögliche Bedrohung durch den Iran beobachten.

Die britische Regierung kündigte an, Rüstungslieferungen in den Golfstaat zu prüfen. In den vergangenen Monaten erteilte Genehmigungen für Exporte würden gegebenenfalls wieder rückgängig gemacht, teilte das Außenministerium in London mit. Bundespräsident Christian Wulff sagte einen für Ende des Monats geplanten Besuch in Bahrain ab.