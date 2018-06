Aufgebracht gestikulieren die Menschen und fuchteln mit ihren Schaufeln. Inmitten der Menge heult erneut der Dieselmotor auf. Wie ein Rieseninsekt wankt ein gelber hydraulischer Bagger nach vorne, die beiden Kopflampen werfen ein zitterndes Licht in die Nacht. Die Schaufel mit ihren Metallzähnen bohrt sich in den roten, lehmigen Boden.

Hierhin, genau an diesen Ort, sollen gefesselte Menschen gebracht worden sein, sagen die Leute.

In den beiden Tagen zuvor hatten sie in der Nähe bereits unterirdische Verliese mit Eingesperrten gefunden, in einem zwei, in einem anderen sechs und in dem größten 40 Gefangene, von denen drei gestorben waren.

Einige der Geretteten sollen mehr als fünf Jahre lang unter dem Erdboden gefangen gewesen sein, berichten die Menschen bebend vor Empörung.

Die Erde riecht frisch, plötzlich kracht und splittert es. Der Bagger ist gegen die Kante einer Betondecke geknallt. Hastig kratzen Helfer etwas von der Fläche frei. Ruhe, Ruhe, heißt es dann. Gebannt verstummt die Menge für einen Moment. Selbst der Baggerfahrer schaltet den Motor ab, hinter ihm kreist nur noch stumm das Blaulicht eines herbeigerufenen Krankenwagens. Mit Spitzhacke und Vorschlaghammer hacken die Retter ein erstes Loch in die unterirdische Mauer aus grauen Leichtziegeln, sie rufen in die Öffnung und leuchten mit Taschenlampen hinein. Aber: nichts

Das kleine Verlies ist leer. Es hat keine Tür, nur Wände ringsherum und oben an der Decke ein weißes Luftrohr. Schnell geschlagene Gucklöcher führen zu weiteren Erdzellen, ebenfalls ohne Tür und ebenfalls leer. An einer Ecke des unterirdischen Gefängnisses finden die Helfer schließlich die Öffnung. Es ist eine kleine Betonklappe. Hier sollten die Menschen offenbar nach unten gestoßen und anschließend in ihre neu gebauten Särge mit Luftrohr eingemauert werden.

Katiba nennen die Bewohner Bengasis das weitläufige Militär-, Geheimdienst- und Gefängnisareal inmitten der Stadt. Katiba, das war der Inbegriff von Terror, Angst und Schrecken. Wer von den Bewohnern hinter diesen weißen, hohen Betonmauern verschwand, der wurde meist nie wieder gesehen. Keiner konnte es wagen, überhaupt in die Nähe zu kommen. Hier standen die Kasernen von Gadhafis Elitetruppen, die inzwischen geflohen sind, die in ihren unterirdischen Bunkern Berge mit leeren Munitionskisten zurückgelassen haben.

Hier befand sich der Palast des Diktators. Das Gelände ist umgeben von einer extra dicken Spezialmauer. Jetzt ist das überraschend kleine Gebäude in Form eines großen Zelts eine geplünderte, verkohlte Ruine. Eine lange Reihe dürrer Drahtgestelle zeigt, wo in dem Empfangsraum einst die Polstersessel für die Lakaien standen. Auf die verrußte Wand hat jemand mit Kreide "Befreit Libyen von diesem Nero" gekritzelt. Auf Al Jazeera sind Bücher des Diktators über schwarze Magie und Horoskope zu sehen, die Aufständische hatten mitgehen lassen. Höchstens einmal im Jahr, erzählen die Menschen, ließ sich der Gewaltherrscher gewöhnlich für kurze Zeit in dem widerspenstigen Bengasi blicken, mit 660.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Libyens.