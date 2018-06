Inhalt Seite 1 — Bruder und Schwester gegen Mubarak Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Amal Fahat ( * Name geändert ) demonstriert gegen Hosni Mubarak – so oft es geht, so lange sie kann. Doch als Teil der ägyptischen Revolution im Jahr 2011 fühlt sie sich nicht, auch wenn sie so gerne dazu gehören würde. Amal Fahat ist Ägypterin, lebt aber seit sechs Jahren in Berlin. Den Aufstand in ihrem Heimatland beobachtet sie aus der Ferne und bringt den Protest auf die Straßen der deutschen Hauptstadt.

Was auf den Straßen Kairos passiert, erfährt sie von ihrem Bruder Mohamad*. Er protestiert seit Tagen bis spät in die Nacht hinein gegen das ägyptische Regime. Den Tahrir-Platz, wo Tausende Regierungsgegner gemeinsam ausharren und den Sturz des Pharaos, das Ende von Mubaraks dreißigjähriger Herrschaft fordern. Eigentlich arbeitet Mohamed als Arabischlehrer in Kairo. Da die meisten Ausländer inzwischen das Land verlassen haben, wurden alle Sprachkurse abgesagt. Seine ganze Zeit investiert er nun, um gegen Mubarak zu demonstrieren.

In Amals Kopf dreht sich ebenfalls alles um Mubaraks Rücktritt. Auf ihr Politikstudium kann sie sich kaum konzentrieren. Aber um sie herum geht das Leben normal weiter. Touristen gehen einkaufen, während sie und eine kleine Gruppe weiterer Demonstranten den Kurfürstendamm zur Gedächtniskirche entlang laufen und rufen: "Fünf, Sechs, Sieben, Acht, Mubarak Gute Nacht."

Mohamad wohnt im Zentrum Kairos. Fast alle Geschäfte waren die letzen Tage geschlossen. "Viele Menschen sind aus Angst zu Hause geblieben", sagt der 34-Jährige. Denn oft höre man Schüsse. Er selbst war bislang jeden Tag auf dem Tahrir-Platz. Zwei Minuten wohnt er von ihm entfernt. Mohamad hofft, dass die Proteste trotz Gewalt durch Gegendemonstranten und Drohungen der Sicherheitskräfte weitergehen.

Amal sorgt sich um ihren Bruder. Mehrmals täglich ruft sie ihn an, um sich zu vergewissern, dass es ihm gut geht. Vor drei Tagen wurde er durch einen Stein am Kopf verletzt. Die Wunde musste genäht werden. "Über Stunden konnte ich ihn nicht erreichen", sagt Amal. Sie kann die Situation in Kairo von Berlin aus schwer einschätzen. Wenn sie dann in den Medien sieht, wie Demonstranten verletzt werden, fühlt sie sich hilflos.

Demonstrieren, dass ist das einzige, was Amal tun kann. So will sie ihre Solidarität für die ägyptische Bewegung zeigen. Mit einem Plakat vor der Brust geschnürt, versucht sie an so vielen Demonstrationen in Berlin wie möglich teilzunehmen. " Jas’qod, Jas’qod, Hosni Mubarak " – Nieder mit Mubarak – skandiert sie wie die Demonstranten in Ägypten.

Der ägyptische Präsident hat in seiner Rede angekündigt, nicht noch einmal anzutreten – doch das reicht den Geschwistern nicht. Amal weiß jedoch, dass viele ihrer ägyptischen Freunde mit Mubaraks Ankündigung zufrieden sind. Sie verfolgt alles über Facebook. "Viele haben ihr Profilbild mit einem Bild von Mubarak ausgetauscht", sagt sie. "Sie wollen zurück zum alltäglichen Leben und sind jetzt dagegen, weiter zu protestieren."