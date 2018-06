Deutschland hat die Forderungen Italiens und anderer Mittelmeerländer nach EU-Hilfe zur Bewältigung des Flüchtlingsandrangs aus Nordafrika abgelehnt. Im letzten Jahr habe Deutschland rund 40.000 Asylbewerber aufgenommen, Schweden 30.000, Belgien 20.000, Italien jedoch nur 7000, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

"Italien ist gefordert, aber noch lange nicht überfordert." Bislang seien auf der italienischen Insel Lampedusa lediglich 6000 Flüchtlinge angekommen, von denen nur 50 einen Asylantrag gestellt hätten. Eine große Flüchtlingswelle infolge der Unruhen in Nordafrika erwartet der Minister nicht. "Es gibt keine großen Flüchtlingsströme bisher", wies de Maizière Warnungen südeuropäischer Länder zurück. Italiens Innenminister Roberto Maroni befürchtete hingegen eine "katastrophale humanitäre Krise".

In einer aktuellen Stunde im Bundestag appellierte die Opposition an die Bundesregierung, ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Libyen und anderen arabischen Ländern aufzugeben. Italien dürfe mit den Flüchtlingen nicht allein bleiben, sagten Redner der Opposition. Die SPD-Abgeordnete Angelika Graf sagte, die Europäer hätten zu lange mit dem libyschen Machthaber Muammar al-Gadhafi paktiert, um sich die Flüchtlinge nun "vom Hals zu halten". Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Grünen, verlangte, dass auch verfolgte libysche Regimegegner in Deutschland Asyl erhalten. Die Linkspartei lehnte die weitere Verstärkung der EU-Grenzschutzorganisation Frontex im Mittelmeer strikt ab.

Unterstützung bekam de Maizière von seiner österreichischen Kollegin Maria Fekter. Die rund 6000 Ankömmlinge auf Lampedusa seien eine Zahl, "mit der kann Italien schon noch umgehen", sagte sie. Zudem seien diese Menschen nicht vertrieben worden, sondern auf der Suche nach Arbeit nach Europa gekommen. Ebenso wie de Maizière sprach sich Fekter dafür aus, in den Ländern südlich des Mittelmeers, die sich im politischen Umbruch befinden, mit europäischer Unterstützung demokratische Staaten und stabile Lebensbedingungen aufzubauen.

Maroni forderte die EU-Staaten zur Unterstützung Italiens auf: "Wir dürfen nicht alleine gelassen werden." Die EU-Innenminister waren in Brüssel zusammengekommen, um die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeerraum zu beraten. Die Regierung in Rom fürchtet, dass sich die Situation in Libyen verschlechtert und sich Einheimische sowie sich dort aufhaltende Ausländer massenhaft auf den Weg nach Europa machen. "Wir stehen vor einer humanitären Notlage und ich fordere Europa auf, alle notwendigen Maßnahmen für eine katastrophale humanitäre Krise zu ergreifen." Italien droht nach den Worten Maronis eine "Invasion von 1,5 Millionen Menschen", die das Land "in die Knie" zwingen würde.

Die EU müsse dafür die notwendigen Vorkehrungen treffen. Maroni warnte außerdem davor, dass die Terrororganisation al-Qaida in Libyen die Rebellen unterstütze. "Und wir tun nichts", kritisierte er. Die EU habe kein Projekt für den Maghreb.

Der spanische Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba stellte sich auf die Seite Italiens und forderte eine europäische Lösung beim Umgang mit den Flüchtlingen. Das Problem betreffe nicht Italien allein, sondern ganz Europa, sagte Rubalcaba. Europa könnte sich nach den Worten des Spaniers mit einer "nicht kleinen Anzahl von Flüchtlingen konfrontiert sehen und wir dürfen jetzt nicht die Augen schließen und warten, was passiert".

"Europa hat Grenzen, die es schützen muss", fügte Rubalcaba hinzu. Er sprach sich für ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Migration aus. Allerdings dürfe Europa nicht vor jenen Flüchtlingen "die Türen verschließen", die in ihren Ländern verfolgt würden. Rubalcaba hatte sich vor dem Treffen der EU-Innenminister bereits am Mittwoch in Rom zu Beratungen mit seinen Kollegen aus den anderen Mittelmeerländern getroffen. Spanien fordert gemeinsam mit Italien, Frankreich, Zypern, Malta und Griechenland einen europäischen Fonds, um des Flüchtlingsproblems Herr zu werden.

Die anderen EU-Staaten unterstützen Italien mit einem Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Die 30 Experten, Schiffe und auch Helikopter aus Deutschland helfen dabei, die Seegrenze zu kontrollieren und Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Die EU arbeitet außerdem an einem umfassenden Hilfspaket für Tunesien und Ägypten, um den Übergang zur Demokratie und die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.