Landesweite Streiks gegen das harte Sparprogramm und die unpopulären Arbeitsmarktreformen der griechischen Regierung haben das Land weitgehend zum Stillstand gebracht. Busse in Athen sowie die Eisenbahn fuhren nicht, von Piräus liefen keine Fähren zu den Ägäisinseln aus.

Am Mittag legten auch die Fluglotsen für vier Stunden die Arbeit nieder. Dutzende Flüge fielen aus. Zudem wurden alle Behörden und Ministerien bestreikt. Auch die Lehrer und die Journalisten traten in den Ausstand, so dass es in Radio und Fernsehen keine Nachrichten gab.

Im Zentrum Athens versammelten sich mehrere Tausend Menschen, wie Augenzeugen und griechische Internetseiten berichteten. Sie trugen Transparente mit dem Spruch "Es reicht – den Preis der Krise soll das Großkapital zahlen" und "Hände weg von unseren Renten und Gehältern". Die Polizei war mit zahlreichen Einheiten präsent.

Dennoch kam es am Rande der weitgehend friedlichen Demonstrationen zu Ausschreitungen. Autonome griffen mit Brandflaschen und Steinen die Polizei an. Die Beamten setzten Tränengas, Blendgranaten und Schlagstöcke ein, um die Randalierer auseinander zu treiben. Demonstranten flüchteten in Panik von dem Platz vor dem Parlament. Überall waren Schwaden von Tränengas.

Es ist der elfte landesweite Streik seit Einführung der ersten Sparmaßnahmen vor 13 Monaten. Viele Arbeitnehmer haben in den vergangenen Monaten bis zu 20 Prozent ihres Einkommens verloren. Griechenland hat mehr als 340 Milliarden Euro Schulden und konnte bislang nur mit Hilfe der EU und des Internationalen Währungsfonds (IWF) vorm Bankrott gerettet werden.

Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou hatte am Dienstagabend in Berlin dafür geworben, der Reformfähigkeit seines Landes zu vertrauen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dem hoch verschuldeten Land Entlastungen in Aussicht gestellt.