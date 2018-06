Die Wahlkommission in Port-au-Prince hat das Ergebnis des ersten Durchganges der Präsidentschaftswahlen korrigiert. Demnach errangen die Rechtsprofessorin und ehemalige First Lady Mirlande Manigat und der Sänger Michel Martelly die meisten Stimmen. Zunächst hatte die Kommission den Kandidaten des scheidenden Präsidenten René Préval, Jude Célestin, als Zweitplatzierten benannt. Die Stichwahl ist für den 20. März angesetzt, ihr Ergebnis soll am 16. April verkündet werden.

Célestin landete nach dem neuen Ergebnis knapp hinter Martelly auf dem dritten Rang. Er sei damit endgültig aus dem Rennen um das Präsidentenamt, hieß es. Nach Angaben lokaler Medien war es zuvor zu Auseinandersetzungen im Wahlrat gekommen. Einige Mitglieder seien mit dem Ergebnis nicht einverstanden gewesen, berichtete Haiti Press Network.

Nach der chaotischen Wahl Ende November herrschte in dem vom Erdbeben zerstörten und von einer Cholera-Epidemie heimgesuchten Land politische Ungewissheit. Die internationale Staatengemeinschaft forderte eine Überprüfung des seinerzeit bekannt gegebenen Wahlergebnisses.

Die Opposition warf Préval vor, die Wahl zugunsten seines Kandidaten gefälscht zu haben. Nach einer Überprüfung durch Experten schlug die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) vor, Martelly auf den zweiten Rang vorrücken zu lassen, um damit die vertrackte Lage zu entspannen.

Wenige Stunden vor der Verkündung des endgültigen Ergebnisses war in Port-au-Prince die Anspannung gestiegen. Aus Angst vor möglichen Unruhen wurden im Umkreis der Wahlbehörde im Stadtteil Petion Ville starke, aus UN-Blauhelmen und haitianischer Polizei bestehende Sicherheitskräfte zusammengezogen. Bei Schießereien unter Anhängern der verschiedenen Lager wurden lokalen Presseberichten zufolge drei Menschen getötet.