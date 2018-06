Erhebliche technische Schwierigkeiten lassen den Anschluss des ersten iranischen Atomkraftwerks ans Stromnetz immer weiter in die Ferne rücken. Iran kündigte an, sein Atomkraftwerk in Buschehr vorübergehend zu schließen. Das Land müsse den gesamten Reaktorkern des Kraftwerks in Buschehr ausbauen, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Wien. Dies würde die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks deutlich verzögern.

Eigentlich hätte das seit Jahrzehnten im Bau befindliche Atomkraftwerk noch in diesem Monat ans Netz gehen sollen. In dem am Freitag an die Mitgliedsländer verteilten Iran-Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA steht, dass es Brennstäbe aus dem Reaktorkern herausnehmen müsse. Nach Auskunft von diplomatischen Kreisen gibt es mit allen Brennstäben Probleme.

Die Brennstäbe aus dem Innern des Reaktors zu entfernen, geschah auf Rat der mit der Fertigstellung des Reaktors beauftragten russischen Ingenieure, sagte Irans Botschafter, Ali Asghar Soltanieh, nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna. Dies solle Zeit für zusätzliche Tests und "technische Operationen" geben. Nach Abschluss der Tests werde das Kraftwerk wieder bestückt.

Der Atomreaktor an der Küste des Persischen Golfs war im August 2010 als erstes iranisches Kernkraftwerk eingeweiht worden. Der Bau wurde in den siebziger Jahren von Siemens begonnen und liegt inzwischen in russischen Händen. Der damalige Chef des iranischen Atomprogramms, Ali Akbar Salehi, präsentierte die Fertigstellung des Reaktors als Sieg über die westlichen Staaten. Diese verdächtigen Iran, unter dem Deckmantel des zivilen Atomprogramms am Bau einer Bombe zu arbeiten und verhängten scharfe Sanktionen. Iran weist die Vorwürfe zurück.

Nach der Einweihung des Atomkraftwerks verzögerte sich aber seine Inbetriebnahme. Ursprünglich sollte es bereits im Dezember ans Stromnetz angeschlossen werden, doch wurde dies wiederholt hinausgeschoben und war zuletzt für den 9. April vorgesehen. Die Behörden machten für die Verzögerungen meteorologische Bedingungen, technische Probleme oder Sicherheitsbedenken verantwortlich, stritten aber ab, dass es in Verbindung mit dem Computervirus Stuxnet steht, der in Iran Tausende Industriecomputer befallen hatte.

Auch am Samstag betonte der Chef der iranischen Organisation für atomare Sicherheit, Nasser Rastchah, gegenüber der Nachrichtenagentur Irna, Stuxnet habe keinen Einfluss auf den Reaktor in Buschehr. Zahlreiche Experten gehen davon aus, dass der Computerwurm von den USA und Israel entwickelt wurde, um das iranische Atomprogramm lahmzulegen.