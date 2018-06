Die offiziellen Wortführer der Demonstranten vor der Teheraner Universität feuerten die Menge an, die lautstark die Hinrichtung der Oppositionsführer Mir Hussein Mussawi und Mehdi Karubi forderte. Nach dem Freitagsgebet stießen die Geistlichen zu den Demonstranten auf dem Revolutionsplatz und skandierten dieselben Forderungen: "Tod Mussawi, Tod Karubi". In seiner Predigt forderte Ajatollah Ahmed Dschanati, Chef des mächtigen Wächterrats, die völlige Isolation Mussawis und Karubis. Irans Präsident Mahmud Ahmadineschad hatte seine Anhänger zu den Protesten aufgerufen.

Dschanati brandmarkte beide Politiker als "Diener Amerikas" und rief "schämt euch". Die Justiz müsse den beiden Politikern alle Kontaktwege abschneiden, ihr Telefon und ihr Internet müsse abgestellt werden. "Sie müssen in ihren Häusern gefangen gehalten werden", forderte der Ajatollah. Auf die Forderung der Demonstranten, Mussawi und Karubi zu "hängen", entgegnete Dschanati: "Aber sie sind schon (politisch) erhängt, sie haben keine Reputation mehr."

Der Chef der iranischen Justiz, Ajatollah Sadek Laridschani hatte zuvor angekündigt, dass Mussawi und Karubi künftig "keine Erklärungen" mehr veröffentlichen könnten. Er bezeichnete sie als "Verräter". Die beiden stehen bereits seit Tagen de facto unter Hausarrest, bislang konnten sie sich aber weiterhin mit Erklärungen an ihre Unterstützer wenden.

Im Anschluss an das Freitagsgebet hatte das Regierungslager die Bevölkerung zu einer Großdemonstration aufgerufen, um "ihrem Hass, ihrer Wut und ihrer Verachtung" für die "Anführer des Aufruhrs" Ausdruck zu verleihen, wie es in einer vom Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung hieß. Auch in anderen Landesteilen organisierten Regierungstreue Demonstrationen.

Am Montag hatten Tausende Regierungsgegner in der iranischen Hauptstadt demonstriert. Dabei wurden zwei Menschen erschossen. Die Regierung verstärkte seitdem den Druck auf die Opposition. Während einer Parlamentsdebatte forderten regierungstreue Abgeordnete den Tod Mussawis und Karubis.

Für Sonntag rief die Opposition landesweit zu neuen Protesten auf, um der bei der Montagsdemonstration Getöteten zu gedenken und um Mussawi und Karubi zu unterstützen. Beide stehen seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Juni 2009 an der Spitze der Opposition. Ahmadineschad hatte die Wahl nach offiziellen Angaben gewonnen. Die Proteste der Opposition gegen das Ergebnis ließ die Führung in Teheran brutal niederschlagen.