Nach über vier Monaten in iranischer Haft sind die zwei Bild-am-Sonntag-Reporter wieder in Deutschland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, begleitet von Außenminister Guido Westerwelle seien die beiden am frühen Morgen auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Westerwelle war den Angaben zufolge eigens in die iranische Hauptstadt geflogen, um die beiden Journalisten mit einem Regierungsflugzeug zurück nach Deutschland zu holen.

Die iranischen Behörden hatten die Reporter am Samstag in der Provinzhauptstadt Täbris freigelassen. Sie waren am 10. Oktober 2010 während des Versuch verhaftet worden, den Sohn und den Anwalt der wegen Ehebruchs zum Tode verurteilten Sakineh Mohammadi-Aschtiani zu interviewen. Die Behörden der Islamischen Republik hatten den Reportern illegale Einreise vorgeworfen, da sie kein Journalistenvisum beantragt hatten. Iranischen Medienberichten zufolge wurden die ursprünglich verhängten Haftstrafen gegen die beiden nun in Geldbußen von je etwa 36.000 Euro umgewandelt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte mit großer Erleichterung auf die Nachricht von der Freilassung. "Ich bin sehr froh, dass Marcus Hellwig und Jens Koch endlich als freie Menschen zu uns nach Deutschland zurückkehren können", sagte sie. Merkel dankte "allen im Auswärtigen Amt in Berlin und der deutschen Botschaft in Teheran, die in den letzten Monaten unermüdlich für diese Freilassung gearbeitet haben."

Vor dem Rückflug sprach Westerwelle in Teheran mit dem iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad und Außenminister Ali Akbar Salehi. Der Minister dankte allen, die an der Lösung mitgewirkt hatten. Er sei erleichtert, "dass der Fall der beiden deutschen Staatsangehörigen gelöst werden konnte."

Westerwelle ist seit siebeneinhalb Jahren der erste deutsche Außenminister, der Iran besucht. Zuletzt war sein Vorgänger Joschka Fischer (Grüne) im Oktober 2003 in Teheran zu Gast. Iran steht wegen seines Atomprogramms und Menschenrechtsverstößen international heftig in der Kritik.

Der iranische Außenminister Salehi wies kategorisch zurück, dass die spontane Kurzreise des Bundesaußenministers und das Treffen gegen Mitternacht Ortszeit nur wegen der beiden freigelassenen deutschen Reporter erfolgt sei. "Das Ziel der Reise war es, wichtige bilaterale und internationale Themen anzusprechen." Es habe "Übereinstimmungen, aber auch Meinungsverschiedenheiten" gegeben. Nach Angaben des Büros von Präsident Ahmadinedschad ging es bei dem Treffen um "regionale Fragen, die Lage in Afghanistan sowie um die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus und Drogenschmuggel“.

Westerwelle erläuterte, dass er als Außenminister die Aufgabe habe, die Interessen deutscher Staatsbürger wahrzunehmen. Seine Reise habe in diesem Zusammenhang gestanden. "Es war nicht der Tag der großen Verhandlungen." Dennoch habe er die Gelegenheit gehabt, zum ersten Mal persönlich mit seinem iranischen Amtskollegen ein Fachgespräch zu führen.

Der Chef des Axel-Springer-Verlags, Mathias Döpfner, dankte allen, die zur Freilassung der beiden Journalisten beigetragen hatten, insbesondere dem Auswärtigen Amt und Minister Westerwelle. Der stellvertretende BamS-Chefredakteur Michael Backhaus sagte: "Wir sind überrascht und glücklich. Für uns geht ein Albtraum zu Ende."

Der Fall war eine Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen Deutschland und Iran. Am 27. Dezember hatte das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter einbestellt, nachdem an Weihnachten ein Treffen mit Verwandten verweigert worden war. Kurz danach durften die Angehörigen die beiden Männer in einem Hotel in Täbris für mehrere Stunden sehen. Zuletzt hatte sich der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Wolf-Ruthart Born, Ende Januar in Iran um die Freilassung der beiden Reporter bemüht.