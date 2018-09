Die Parlamentswahlen in Irland hat aller Voraussicht nach die oppositionelle Fine Gael gewonnen. Wie Prognosen am Samstag zeigten, erhielt die Mitte-Rechts Partei von Enda Kenny 36,1 Prozent der Stimmen. Die bislang regierende Fianna Fail des Premierministers Brian Cowen, die wegen ihres Umgangs mit der Wirtschaftskrise in die Kritik geraten war, kann nur mit 15,1 Prozent der Stimmen rechnen und wäre damit nur noch drittstärkste Kraft in der neuen Volksvertretung. Es wäre ihr schlechtestes Ergebnis seit der Unabhängigkeit Irlands vor 90 Jahren.

Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunksender RTE unter Berufung auf eine Nachwahlbefragung berichtete, erzielte die Fine Gael bei der Abstimmung am Freitag ihr bestes Ergebnis seit 1982. Einige Umfragen im Vorfeld der Wahl hatten die Partei allerdings bei fast 40 Prozent gesehen. Der Chef der Fine Gael, Enda Kenny, wird sich nun entweder mit unabhängigen Abgeordneten zusammentun oder eine Koalition bilden müssen, um eine Regierung zu bilden. Sein wahrscheinlichster Partner ist die Labour Partei, die mit 20,5 Prozent ihr bestes jemals erzieltes Ergebnis einfuhr.

Wie der Politikwissenschaftler Micheal Marsh dem Sender RTE sagte, kann Fine Gael mit rund 72 Sitzen der 166 Mandate im Unterhaus rechnen. Die Mehrheit in der Kammer liegt jedoch bei 84. Labour kommt demnach auf 38 Sitze, während Fianna Fail statt zuvor 77 nur noch mit 20 Abgeordneten vertreten sein wird. Die Sinn Féin von Gerry Adams dürfte ihre Abgeordnetenzahl verdreifachen, nachdem sie in den Nachwahlbefragungen auf 10,1 Prozent kam – so viel wie nie zuvor. Auch unabhängige Kandidaten dürften mit 20 Sitzen stark vertreten sein.

Fianna Fail, die Irland in den vergangenen 80 Jahren die meiste Zeit regierte, war wegen ihres Umgangs mit der Finanz- und Wirtschaftskrise in die Kritik geraten. Die einst blühende Wirtschaft des "Keltischen Tigers" war infolge der Bankenkrise zusammengebrochen, so dass die Regierung im November gezwungen war, ein Rettungspaket der EU und des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 85 Millionen Euro anzunehmen, um den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Viele Iren empfanden dies als nationale Schmach.

Kenny versprach im Wahlkampf, die Bedingungen der Hilfszahlungen neu zu verhandeln. Der 59-Jährige reiste bereits nach Brüssel und Berlin, um über die Zinsen in Höhe von 5,8 Prozent zu diskutieren. Die EU signalisierte Kompromissbereitschaft, forderte aber im Gegenzug von Dublin eine Anhebung der mit 12,5 Prozent äußerst niedrigen Unternehmenssteuer. Trotz seiner Kritik an dem Rettungspaket akzeptierte Kenny weitgehend den von Fianna Fail eingebrachten Sparhaushalt und stimmte die Wähler auf Kürzungen ein.

Regierungschef Cowen, der selbst nicht mehr zur Wahl angetreten war, gestand am Freitag noch vor dem Ende des Wahlgangs die Niederlage seiner Partei ein. Nach dem Rücktritt mehrerer seiner Minister hatte er im Januar den Parteivorsitz niedergelegt, woraufhin seine Koalition mit den Grünen platzte. Daraufhin war Cowen gezwungen, Staatschefin Mary McAleese um die Auflösung des Parlaments zu bitten und vorgezogene Neuwahlen einzuleiten.

Mit ersten amtlichen Ergebnissen wird für Samstagabend gerechnet. Aus den Wahlkreisen wurde eine teils deutlich höhere Wahlbeteiligung gemeldet als bei den zurückliegenden Parlamentswahlen. Sie lag wohl landesweit um die 70 Prozent. Der kurze, vierwöchige Wahlkampf war dominiert von der immensen Wirtschaftskrise in Irland.

Der Wahlsieger wird von der Vorgängerregierung ein Rekord-Haushaltsdefizit von 32 Prozent erben, einen riesigen Schuldenberg von mehr als 160 Milliarden Euro und eine Arbeitslosigkeit von gegenwärtig 13,4 Prozent. Das Land ist in einem solch desolaten Zustand, dass wöchentlich 1000 Iren ihre Heimat verlassen – vor allem junge, gut ausgebildete Leute, die keine berufliche Perspektive auf der Insel sehen.