Aus Angst vor neuer Gewalt haben Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Kairo mit Sitzblockaden versucht, den Abzug von Panzern der Armee zu verhindern. Die Menschen setzten und legten sich am Vormittag um die Panzer herum auf den Boden, sobald die Soldaten die Motoren anwarfen. Etwa 200 Demonstranten forderten die Soldaten auf, den Platz nicht zu verlassen. Während der Aufräumarbeiten versuchten dutzende Demonstranten zudem die Soldaten dazu zu bewegen, ausgebrannte Fahrzeuge, die als Barrikaden gegen Angriffe von Mubarak-Anhängern gedient hatten, nicht wegzuräumen.

Der Tahrir-Platz in Kairo war auch in der Nacht von vielen Gegner von Präsident Hosni Mubarak belagert worden. Am Morgen des zwölften Tages der Proteste sei die Lage ruhig und entspannt gewesen, berichtete ein dpa-Fotograf. Viele Menschen schliefen in Decken eingerollt, an andere wurde Tee verteilt. Die Demonstranten hatten am Vorabend bekräftigt, nicht aufgeben zu wollen, bis Mubarak abtritt.

In der Nacht seien auf dem riesigen Platz im Zentrum der Hauptstadt Schüsse zu hören gewesen, hieß es. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Soldaten trennten wie angekündigt die Anhänger des Präsidenten von den Demonstranten. Abgesehen von den Schüssen, die ein Demonstrant als Warnschüsse der Armee bezeichnete, verlief die Nacht in Ägypten ruhig.

Allerdings ist in Nord-Sinai eine Gas-Pipeline explodiert. Die Leitung führt nach Israel und hat einen Abzweig nach Jordanien. Die Verbindung nach Jordanien ist unterbrochen, ob die Lieferungen nach Israel weiter möglich sind, war zunächst unklar. Israel habe die Leitung aus Sicherheitsgründen abgedreht, teilte die israelische Regierung mit. Die Situation sei sehr gefährlich, zitierte das Staatsfernsehen einen Behördensprecher. Ein Korrespondent bezeichnete den Anschlag als Angriff von Terroristen. Das Militär hat das Feuer bislang nicht löschen können. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, er erwarte keine Stromausfälle in seinem Land. Israel sei vorbereitet und könne auf andere Energiequellen umstellen.

Laut der US-Gruppe Site, die al-Qaida und islamistische Internetseiten beobachtet, haben einige Gruppen dazu aufgerufen, die Pipeline nach Israel anzugreifen. Ägypten hat mit Israel ein Friedensabkommen.

Die nächtliche Ausgangssperre wurde indes gelockert. Künftig gelte sie von 19 Uhr Ortszeit bis 6 Uhr morgens, meldete der Sender Al Jazeera unter Berufung auf das staatliche ägyptische Fernsehen. Das sind drei Stunden weniger als bisher. Die Ausgangssperre in Kairo soll ab heute Abende einer Reporterin von Al Jazeera zufolge härter durchgesetzt werden als bisher. Dies habe ihr ein Soldat gesagt.

Wie der Sender unter Berufung auf Berichte der ägyptischen Tageszeitung Al Ahram weiter meldete, erlag am Freitag ein Journalist seinen vor wenigen Tagen erlittenen Verletzungen. Es handele sich um den ersten bei den Unruhen in Ägypten getöteten Journalisten.

In Ägypten gibt es nach einem Bericht der New York Times Überlegungen, Präsident Mubarak zu einer medizinischen Untersuchung nach Deutschland ausfliegen zu lassen. Dies sei Teil von Planungen der Führung um Vizepräsident Omar Suleiman, Mubarak einen würdigen Ausweg aus der Krise aufzuzeigen.

US-Präsident Barack Obama forderte Mubarak auf, sich nicht dem Willen der Bevölkerung zu verweigern. Der ägyptische Präsident müsse sich vor allem fragen, wie er den politischen Übergang "effektiv, dauerhaft und legitim" gestalten wolle. Mubarak lehnt einen sofortigen Rücktritt bisher ab.

Am Freitag hatten Zehntausende auf dem Tahrir-Platz demonstriert. Anders als an den Tagen zuvor gab es keine größeren Zwischenfälle. In einigen Seitenstraßen nahe des Platzes lieferten sich Gegner und Anhänger Mubaraks sporadische Steinwurf-Duelle.