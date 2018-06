Irlands künftige Regierung will der EU nach einem historischen Wahlsieg Zugeständnisse bei dem Rettungspaket für das krisengeschüttelte Land abringen. Der designierte Ministerpräsident Enda Kenny äußerte sich am Wochenende optimistisch, die Zinsen für die Geldspritze von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF) im Volumen von 85 Milliarden Euro drücken zu können. Die Verhandlungen hierzu würden in der neuen Woche beginnen, sagte der Chef der Mitte-Rechts-Partei Fine Gael, der vom Zorn der Bevölkerung über den wirtschaftlichen Kollaps des Landes an die Macht getragen wurde und eine Koalition mit der Labour-Partei anstrebt.

"Es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte Kenny kurz nach der Verkündigung seines Wahlsieges. "Das Land kann sich kein Geld mehr leihen, die Banken können sich kein Geld mehr leihen – wir stecken bis zum Hals im Schlamassel."

Ob sich die EU auf neue Konditionen einlässt, ist bislang offen. Währungskommissar Olli Rehn wollte die Angelegenheit nicht kommentieren, sondern sagte lediglich: "Wir werden der nächsten irischen Regierung weiter gerne bei der Umsetzung des Programms helfen." Rehn stellte aber in Aussicht, dass die Zinsen, die Irland für Kredite aus dem Hilfspaket zahlen muss, gesenkt werden könnten. Sein Sprecher allerdings machte deutlich, dass das 85 Milliarden Euro schwere Hilfspaket vom vergangenen Jahr sei nicht mit der Regierung, sondern mit der Republik Irland abgeschlossen worden – und schon deswegen unabhängig von einem Regierungswechsel. Zugleich verwies er auf die Bedeutung des Pakets: "Diese Programm ist das Beste für die irische Wirtschaft, um auf einer solideren Basis neu zu starten."

Die Regierung des unbeliebten Ministerpräsidenten Brian Cowen musste bei der Wahl am Freitag den größten Stimmenverlust einer Partei seit der Unabhängigkeit Irlands von Großbritannien vor 90 Jahren einstecken. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen kommt sie nur noch auf 17 Sitze im Parlament, nach zuvor 78 Sitzen. Sie ist damit die erste Regierung Europas, die durch die Schuldenkrise in die Knie gezwungen wurde.

Kennys wirtschaftsfreundliche Fine Gael dürfte bei den Wahlen 68 der insgesamt 166 Parlamentssitze errungen haben. Damit gewann sie zwar die Wahl, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Kenny hielt sich zwar bislang öffentlich mit Koalitionszusagen bedeckt, um sich alle Optionen offen zu halten, aber mehrere ranghohe Parteimitglieder signalisierten ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Labour.

Trotz ihrer Auseinandersetzungen im Wahlkampf können die voraussichtlichen Koalitionspartner auf eine Geschichte guter Zusammenarbeit zurückblicken und haben viele Gemeinsamkeiten in der Finanzpolitik. Falls ihnen die Regierungsbildung gelingt, würden sie zudem über eine stabile Mehrheit verfügen, da Labour wohl etwa 35 Sitze errang. Dies könnte nach den chaotischen letzten Tagen der abgewählten Regierung wieder etwas mehr Stabilität in die Politik Irlands bringen. Die Mitgliedschaft der Labour-Partei in einer neuen Regierung dürfte die Entschlossenheit Kennys bei den anstehenden Verhandlungen mit der EU zusätzlich stärken, den an das Rettungspaket geknüpften drakonischen Sparkurs etwas abzumildern.