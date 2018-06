Die martialischen Worte, die Muammar al-Gadhafi an die Protestbewegung gerichtet hatte – die Demonstranten seien "Ratten und Drogenabhängige" – könnte Libyens Machthaber auch auf sein eigenes Kabinett anwenden. Denn auch hier bröckelt seine Machtbasis. So wie der Justizminister hat nun auch der Innenminister seinen Rücktritt bekannt gegeben und sich nach eigenen Angaben "der Revolution angeschlossen".

"Unser Ziel ist es, die Jugend von Tripolis zu unterstützen, damit die Stadt wie zuvor Bengasi befreit wird", sagte Abdel Fatah Junis im Fernsehsender Al-Arabija mit Verweis auf die Situation in der Hauptstadt Tripolis. Er rief die bewaffneten Sicherheitskräfte auf, auf die Forderungen des Volkes zu hören. "Ich bin nun kein Minister mehr, sondern ein Soldat im Dienste des Volkes", sagte Junis, der von Gadhafi zuvor für tot erklärt worden war. Aufständische hätten in der östlichen Stadt Bengasi den Minister getötet, hatte Gadhafi in seiner TV-Ansprache gesagt.

So wie Junis und Justizminister Mustafa Abdel Dschalil hatten sich auch zahlreiche Diplomaten von Gadhafi losgesagt. Darunter ist auch der libysche UN-Botschafter Ibrahim Dabbaschi, der angesichts der Lage in seinem Land von einem "beginnenden Völkermord" gesprochen hat. Er berichtete von neuer Gewalt im Westen des Libyens, das Regime setze auch ausländische Söldner gegen Demonstranten ein. Die Söldner kämen "aus vielen afrikanischen Ländern", sagte er nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

"Wir sind sehr besorgt, verurteilen die Gewalt und bedauern den Tod Hunderter Menschen", heißt es in der Erklärung des Gremiums, auf die sich alle 15 Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, am Dienstagabend in New York verständigt hatten. Gadhafi solle das Papier als "deutliches Signal" verstehen, dass er für den Schutz seines Volkes verantwortlich sei. Gegen Menschen, die berechtigte Forderungen vorbrächten, dürfe nicht mit Waffen vorgegangen werden.

Ausländische Touristen und Geschäftsleute, die Libyen verlassen haben, berichten von blutigen Protesten und politischem Chaos in dem nordafrikanischen Land, das von Gadhafi und seinem Clan seit 42 Jahren regiert wird. Während viele Länder und Unternehmen ihre Staatsbürger und Mitarbeiter per Flugzeug und Schiffen aus Libyen bringen, verlassen Tausende ägyptische Gastarbeiter das Land auf dem Landweg. Sie berichteten von Mord, Plünderungen und Anarchie im östlichen Teil des Landes, in dem Gadhafis Truppen kaum noch Präsenz zeigten und viele Armee-Einheiten und Sicherheitskräfte übergelaufen seien.

Gegner des Staatschefs behaupten, mittlerweile 90 Prozent des Landes unter ihrer Kontrolle zu haben. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Jubelfeiern in der Hafenstadt Tobruk: Mit Demonstranten voll besetzte Wagen rollen durch die Straßen, Soldaten geben aus Freude Salven aus Maschinengewehren ab. In ihrer Jubelstimmung hätten die Menschen ein Beton-Monument für Gadhafis Grünes Buch, in dem dieser die Grundzüge seiner Herrschaft beschreibt, zerstört. Andere malträtierten Bilder des Herrschers mit Schlagstöcken.

Bewohner Tobruks erzählen, so wie ihre Stadt sei auch Bengasi, wo der Aufstand vor gut einer Woche begann, in der Hand der Bevölkerung. An Hauswände sprühen sie ihre Botschaft: "Nieder mit Gadhafi" und "Genug, Genug". Auch das Armee sieht diesem Bericht zufolge keine Treuepflicht mehr für seinen Staatschef. Gadhafi habe die Kontrolle über den gesamten Osten verloren, zitiert Reuters den einstigen Major Hani Saad Mariaa. Das Volk und die Armee arbeiteten in dem Gebiet "Hand in Hand".

Offiziellen Angaben zufolge sind bislang mindestens 300 Menschen getötet worden. Bei den Toten handele es sich um 189 Zivilisten und 111 Militärangehörige, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Die meisten Opfer habe es mit 104 Zivilisten und zehn Militärs in Bengasi. Es handelt sich um die ersten offiziellen Zahlen seit Beginn des Volksaufstands am 15. Februar. Menschenrechtler beziffern die Zahl der Toten auf bis zu 400.