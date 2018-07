Die EU-Mitglieder haben sich auf ein Sanktionspaket gegen Libyen verständigt. Wie aus dem Auswärtigen Amt verlautete, soll der formale Beschluss Anfang kommender Woche gefasst werden. Geplant sind ein Waffenembargo und ein Lieferverbot für Güter, die zur Repression eingesetzt werden können. Weiter sollen das Vermögen der Herrscherfamilie eingefroren und Einreisesperren gegen den Clan verhängt werden. "Es muss gewährleistet werden, dass so viel Druck wie möglich aufgebaut wird, um die Gewalt in Libyen zu beenden", hatte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zu Beginn der Konferenz gesagt.

Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy hat unterdessen unmissverständlich den Rücktritt von Muammar al-Gadhafi gefordert. "Herr Gadhafi muss gehen", sagte Sarkozy während einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Abdullah Gül in Ankara. Die "wiederholten und systematischen Gewalttaten" von Gadhafis Sicherheitsapparat gegen die libysche Bevölkerung seien "nicht hinnehmbar" und würden Untersuchungen nach sich ziehen.

Auch die 28 Nato-Staaten, die zu einer Dringlichkeitssitzung des Militärbündnisses in Brüssel zusammen gekommen sind, wollen Einfluss auf Gadhafi nehmen. Nach Aussage von Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen steht ein militärisches Eingreifen aber nicht zur Debatte. "Das Verteidigungsbündnis hat nicht die Absicht, in Libyen einzugreifen", sagte er Ungarn vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister. Das Bündnis könne aber koordinieren, beispielsweise bei Evakuierungsaktionen.

Großbritannien und Frankreich sehen dabei auch den UN-Sicherheitsrat in der Pflicht: Das höchste UN-Gremium müsse Sanktionen gegen Libyen verhängen. "Die Lage ist sehr ernst", sagte die französische Außenministerin Michèle Alliot-Marie. Alles weise darauf hin, dass es "Hunderte Tote" gebe, deshalb dürfe die libysche Führung nicht ungestraft davonkommen. Der Weltsicherheitsrat solle Tripolis vor allem mit einem völligen Ein- und Ausfuhrverbot für Waffen belegen. Außerdem müssten die Vereinten Nationen "unbedingt" auch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) anrufen. "Die Lage ist absolut dramatisch", betonte Alliot-Marie.

Der Sicherheitsrat will am Nachmittag zu einer neuen offiziellen Sitzung über die Lage in Libyen zusammenkommen. Zeitgleich trifft sich der UN-Menschenrechtsrat zu einer Sondersitzung. Beraten werden soll über einen Ausschluss Libyens aus dem Gremium. Es wäre das erste Mal, dass der Rat mit einem solchen Schritt gegen eines seiner Mitglieder vorgeht.

Gefordert hatten das jüngst die USA. Ein Ausschluss sei ein weiterer Schritt hin zu einer Isolierung der libyschen Führung, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Philip Crowley. Auch die Arabische Liga und die Afrikanische Union hätten in diese Richtung bereits Schritte unternommen. Darüber hinaus telefonierte US-Präsident Barack Obama mit europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy, Großbritanniens Premierminister David Cameron und Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Wie das Weiße Haus mitteilte, ging es dabei um "effektive" Wege, "sofort" auf die gegen alle internationalen Regeln verstoßende Gewalt zu reagieren. Die libysche Führung müsse für ihre Taten verantwortlich gemacht werden.

Der Gadhafi-Clan soll – wie bereits im Fall der gestürzten Regimeführer in Tunesien und Ägypten, Sein al-Abidin Ben Ali und Hosni Mubarak – auch finanziell empfindlich getroffen werden. So sperrte die Schweiz mit sofortiger Wirkung mögliche Vermögenswerte des 68-Jährigen und seiner Familie. Ob und wie viel Geld Gadhafi in der Schweiz angelegt hat, war zunächst unklar. Dies werde in den kommenden Wochen bekannt gegeben, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

Informationen des Telegraph zufolge prüft Großbritannien ähnliche Schritte. Demnach hätten die Finanzbehörden eine Einheit gebildet, um Gadhafis Vermögen aufzuspüren und es "innerhalb von Tagen" zu sperren. Allein auf der britischen Insel soll Gadhafi Vermögenswerte in Höhe von 20 Milliarden Pfund (23,5 Milliarden Euro) gelagert haben, darunter Konten, Gewerbeimmobilien und ein Haus in London im Wert von umgerechnet 11,6 Millionen Euro.

In Libyen geht unterdessen das Kräftemessen zwischen Regierungsgegnern und Anhängern des Staatschefs unvermindert weiter. Mitglieder der Revolutionskomitees töteten laut Menschenrechtsaktivisten gezielt Verletzte in Krankenhäusern in Tripolis, während laut Augenzeugen im westlichen Suara die Bürger die Kontrolle übernahmen. In der Stadt Al Sawija sollen bei einem Angriff Gadhafi-treuer Truppen mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden sein. Desertierte Armee-Mitglieder planten nach eigenen Angaben einen Marsch auf die Hauptstadt. "Unser Ziel ist Tripolis, wenn Tripolis es nicht schafft, sich selbst zu befreien", sagte ein Ex-Offizier.

Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Kämpfe zerstreute Mustafa Abdel Galil, der Anfang der Woche als libyscher Justizminister zurückgetreten war. Im Sender Al Jazeera warnte er, Gadhafi verfüge über chemische Waffen und werde nicht zögern, sie einzusetzen. Vor allem dann nicht, wenn die Hauptstadt bedroht sei. "Wir rufen die internationale Gemeinschaft und die UN auf, Gadhafi von der Verfolgung seiner Pläne in Tripolis abzuhalten", sagte Galil nach einem Treffen mit Stammesführern aus dem Osten Libyens in Al Badia. "Wenn er zum Schluss wirklich unter Druck steht, ist er zu allem fähig. Gadhafi wird nur verbrannte Erde hinterlassen."