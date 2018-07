Immer mehr Menschen verlassen Libyen, mit schwindender Macht des Regimeführers Muammar al-Gadhafi werden die Grenzen durchlässiger. So dringen auch mehr Informationen aus dem Land, das sich bisher radikal abschottet hat. Einige Flüchtlinge schilderten Gräueltaten in der ostlibyschen Stadt Bengasi. Musafa Ali aus der ägyptischen Provinz Minia sagte, fünf Verwandte, die wie er selbst in Bengasi gearbeitet hatten, seien vor einigen Tagen von libyschen Soldaten in eine Kaserne verschleppt und dort gefoltert worden. Erst als der Stützpunkt von Aufständischen gestürmt wurde, habe man sie verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Korrespondent des Guardian, Martin Chulov, berichtete, das Hauptquartier der Armee in Bengasi gleiche einem Schlachthaus. "Hunderte starben hier", twitterte er, nachdem er von seinem eigentlichen Arbeitsort Irak nach Libyen gekommen war. "Blut ist überall auf den Straßen." Ein anderer Ägypter schilderte, Milizionäre hätten am vergangenen Freitag vor einer Moschee in Bengasi nach dem Mittagsgebet wild um sich geschossen.

Der Kampf um die Vorherrschaft in Libyen ist in vollem Gange: In verschiedenen Vororten der Hauptstadt Tripolis marschiert weiteres Militär auf. Agenturmeldungen zufolge gab es Gewehrfeuer von Gadhafi-Getreuen. In Sabratha im Nordosten des Landes machte Machthaber Gadhafi offenbar ernst mit seiner am Dienstag vorgetragenen Drohung, hart gegen die Regimekritiker vorzugehen: Militär versuchte, die Kontrolle über Gebäude von Sicherheitskräften und Staatseinrichtungen zurückzugewinnen, die Oppositionelle besetzt hatten. Auch andernorts herrschen Unruhe und Gewalt: In Derna im Norden des Landes sollen alle öffentlichen Gebäude in Brand stehen, berichtete ein CNN-Reporter.

Mittlerweile sollen die Städte Bengasi und Tobruk im Osten des Landes unter Kontrolle der Oppositionellen sein, weil das Militär dort die Seiten gewechselt hat. In immer mehr Orten des Landes sollen die Regimekritiker die Führung übernommen haben, so etwa in Misurata – eine von Oppositionellen besetzte Stadt im Westen. In Bengasi und Tobruk feiern die Gadhafi-Gegner ihren Sieg.

Verlässliche Informationen sind rar, die Angaben zu der Lage in den Regionen des Landes und der Zahl der Opfer sind uneinheitlich. Das französische Magazin Le Point zitierte einen Anästhesisten in einem Krankenhaus in Bengasi. Er sprach von mehr als 2000 Toten in den vergangenen Tagen, die er in seiner Klinik gesehen habe. Er habe "die Hölle" kennengelernt. Andere Schätzungen liegen zwischen 300 und 1000 Toten.

Die Website Help Free Libya, die Informationen aus Libyen dokumentiert, zeigt eine Meldung, nach der in Bengasi ein Massengrab mit den Leichen von 100 Soldaten entdeckt worden sei. Durch Luftangriffe auf Demonstranten seien am Dienstag allein in Albayda 27 Zivilisten gestorben.

Erste Hilfsmaßnahmen haben begonnen: Verschiedene Gruppen in Ägypten stellten Transporte mit medizinischen Hilfsmitteln zusammen. "So schnell es geht, wollen wir das in libysche Krankenhäuser bringen", sagte sagte einer der Organisatoren der BBC. Ägyptische Ärzte sollen bereits an der Grenze ein Feldhospital errichtet haben.

EU und UN verurteilten die Drohungen Gadhafis gegen sein eigenes Volk und verlangten ein Ende der Gewalt. Die EU ist grundsätzlich zu Sanktionen bereit, wie Diplomaten sagten. Im Gespräch seien Einreisebeschränkungen, das Einfrieren von Vermögen bis hin zu einem Waffenembargo. Den Waffenexport aus Europa in das Land hat die EU bereits gestoppt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert ein Verfahren gegen Gadhafi vor dem Internationalen Strafgerichtshof.

Bekannt wurde auch, dass die maltesische Zivilluftfahrtbehörde einem libyschen Flugzeug die Landeerlaubnis auf dem internationalen Flughafen in Valletta verweigerte. Al-Dschasira berichtete, die Tochter Gadhafis sei an Bord gewesen. Schon am Montag hatten sich die Piloten zweier libyscher Kampfflugzeuge nach Malta abgesetzt. Sie sollten nach eigenen Angaben Oppositionelle in Bengasi angreifen, widersetzten sich dem Befehl aber. Ein anderer Kampfpilot der Armee ließ laut einem Zeitungsbericht sein Flugzeug abstürzen, um nicht Regierungsgegner angreifen zu müssen.

Die Regierungen der Türkei, Frankreichs, Griechenlands, Deutschlands und anderer Staaten holten Staatsbürger zurück. Auch Großbritannien und Bulgarien starteten Transporte. Die Botschaft habe Kontakt zu etwa 300 Briten in Tripolis und Umgebung, hieß es. Österreich will seine Bürger möglicherweise mit einem Fahrzeugkonvoi retten. Die Europäische Kommission schätzt die Zahl der Europäer in Libyen auf etwa 10.000.