Eine der letzten sozialistischen Diktaturen wankt. In Libyen geht das Volk auf die Straßen. Der Aufstand verursachte dort bislang 233 Tote. Einige Städte stehen bereits nicht mehr unter der Kontrolle der Regierung. Ein Sohn des Diktators droht seinem Volk offen via TV mit Gewalt. Und nun scheint ein Überschwappen der Revolte vom seit je her unruhigen Osten auf die Hauptstadt Tripolis bevorzustehen. Demonstranten liefern sich schwerste Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Allein in der zweitgrößten libyschen Stadt Bengasi – Zentrum der bisherigen Proteste im Osten – sollen Ärzten zufolge am Sonntag mindestens 50 Menschen getötet worden sein.

Im Gegensatz zu Tunesien und Ägypten, wo Demonstranten die Präsidenten aus dem Amt jagten, ist Libyen eigentlich ein reiches Land. Es hat große Öl- und Gasvorkommen, auch wenn diese schrumpfen. Den Libyern geht es wirtschaftlich besser als den Nachbarn im Osten und Westen auf der Karte Nordafrikas. Dennoch, der viertgrößte Flächenstaat Afrikas mit seinen nur 6,5 Millionen Einwohnern, weist gleichzeitig die höchste Arbeitslosenrate und das stärkste Bevölkerungswachstum Nordafrikas auf.

Libyen galt unter den arabischen Autokratien immer als der repressivste Polizeistaat von allen, ausgestattet mit einem allmächtigen Geheimdienst. Herrscher über den Wüstenstaat ist seit 1969 der Beduine Muammar al-Gadhafi. Mittlerweile gilt er als dienstältester Staatschef der Welt. Der Exzentriker unter den arabischen Potentaten nennt sich Revolutionsführer und führt offiziell Militär und Sicherheitskräfte, "Bruder Führer" soll man ihn nennen. Sein Staat rangiert auf der Liste der arabischen Länder ohne Meinungsfreiheit ganz weit oben, vergleichbar mit Syrien oder dem Irak unter Saddam Hussein. In moderner Autokraten-Manier versuchen die libyschen Behörden die elektronischen Kommunikationskanäle abzuwürgen , zum Teil mit Erfolg. Es wird abgehört und wer mit dem Ausland telefoniert, macht sich verdächtigt.

Gadhafis wichtigstes Kontrollinstrument sind seine Revolutionskomitees. 1977 gegründet, haben sie Gesellschaft und Justiz durchdrungen. Theoretisch wird der Staat von direkt gewählten Basisvolkskonferenzen auf Graswurzelebene organisiert. In der Praxis wird dieses Konferenzsystem jedoch von den Revolutionskomitees Gadhafis kontrolliert, ein System, das an lang vergangene Sowjetzeiten erinnert. Außerdem hat er in den neunziger Jahren die paramilitärische Volksgarde gegründet, die ihm gegenüber als besonders loyal gilt und zentrale Sicherheitsaufgaben übernommen hat.

Entsprechend dazu hat Gadhafi seine Familie an zentralen Positionen in Sicherheit und Wirtschaft platziert. Am bekanntesten in Libyen ist sein Sohn Saif, der verschiedene Unternehmen besitzt und auch Verhandlungen mit dem Ausland über die Rohstoffe des Landes geführt hat. Saif al-Islam hatte vorsichtige politische und ökonomische Reformen im Land versucht. Am Sonntag hielt er eine vierzigminütige Fernsehansprache, in der er vor einem Bürgerkrieg warnte und den Libyern einen Kampf bis zum Ende androhte. Verbreitet unter den Söhnen Gadhafis sind Funktionen in den Sicherheitsdiensten, im Ausland sind einige durch ihre selbstherrlichen Auftritte bekannt geworden. Unter den Libyern sollen sie sehr unbeliebt sein.

Gadhafis Errungenschaft ist sicherlich die Schaffung eines Wohlfahrtstaates, er ließ viel Geld in Bildung, Gesundheit und Wohnungsbau stecken, finanziert aus dem Verkauf von Gas und Öl. Allein die Analphabetenrate konnte er von 80 auf unter 20 Prozent senken. Zudem gehörte Gadhafi zu den ersten Autokraten Arabiens, die die Rolle der Frauen in der Gesellschaft aufwerteten.

Dennoch, seiner Gesellschaftspolitik und ewigen Revolutionsrhetorik zum Trotz, ist Libyen ein konservatives Land. Besonders im ländlichen Raum dominieren Stämme und Clans. Bislang schaffte Gadhafi es, diese über ein spezielles Komitee in sein Konferenzsystem einzubinden. Entscheidendes Mittel ist auch hier die Zahlung von Geld an die Clan-Führer. Gadhafi selbst gehört zum Stamm der Gadhafa, zusammen mit dem Clan der Maqarha ist dieser der mächtigste Familienverbund Libyens.