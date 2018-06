Der libysche Diktator Muammar al-Gadhafi lässt die Proteste in seinem Land zusammenschießen – und der Westen schaut zu. Ziemlich machtlos sogar, denn es gibt kaum politische Beziehungen nach Libyen. Was der Westen aber tun kann, hat Außenminister Guido Westerwelle (FDP) am Dienstag deutlich gemacht: "Sollte Libyen weiter mit Gewalt gegen das eigene Volk vorgehen, werden Sanktionen unvermeidlich sein."

Doch machen Sanktionen Sinn? Erfüllen sie ihren Zweck oder sind ihre Nebenwirkungen zu groß? Sind sie international überhaupt durchsetzbar? Und wenn ja, wie könnten Sanktionen konkret aussehen?

Der direkteste Weg, die libysche Nomenklatura zu treffen, kann eine Flugverbotszone über Libyen sein. Ein militärisches Druckmittel also. Das hat Lord David Owen, der ehemalige britische Außenminister, jetzt vorgeschlagen. Die Bundesregierung denkt dagegen unter anderem an ein Einreiseverbot für die Gadhafi-Familie und an das Einfrieren von Vermögenswerten der libyschen Regierung im Ausland. Gerade letzteres erfordert die Kooperation jener Nationen, in denen die Gadhafis ihr Vermögen horten.

Möglich wäre auch – zumindest theoretisch – alle Verträge, die mit militärischer und polizeilicher Ausrüstung und Bewaffnung zu tun haben, einzufrieren. Und konsequenterweise müsste über die Vereinten Nationen auch ein Handelsembargo auf solche Güter beschlossen werden. Bei den Vereinten Nationen sollte zudem eine Kommission eingesetzt werden, die Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Demonstrationen untersucht.

Nun sind Sanktionen gegen Regime immer schwierig, zum einen, weil sie die unschuldige Bevölkerung nicht treffen dürfen. Zum anderen, weil sie eine weitgehend einheitliche Linie der internationalen Gemeinschaft erfordern. Wie schwierig das ist, zeigen die Sanktionen gegen Iran, das verdächtigt wird, eine Atombombe zu bauen. Wenn nur China nicht mitmacht, schwächt das die Sanktionsdrohungen beträchtlich.

Doch soweit muss man heute gar nicht schauen: Der italienische Außenminister Franco Frattini rief dazu auf, derzeit von Sanktionen gegen das nordafrikanische Land abzusehen, "Europa sollte nicht eingreifen", sagte er am Montag. Kein Wunder, Italien ist wirtschaftlich eng mit dem Gadhafi-Staat verbandelt und fürchtet zudem, dass die mit Libyen vereinbarte Kontrolle der Flüchtlinge aus Schwarzafrika zusammenbricht. Zudem wollen alle Staaten ihr Bürger aus Libyen zunächst einmal in Sicherheit gebracht haben.