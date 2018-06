Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht keinen Anlass, Italien bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems zu unterstützen. "Wir können nicht die Probleme der ganzen Welt lösen", sagte de Maizière im ZDF.

Deutschland habe im vergangenen Jahr rund 40.000 Asylbewerber aufgenommen, Italien dagegen "nicht einmal 7000". Der Innenminister fügte hinzu: "Wenn es einen Grund gibt, Tunesien nicht mehr zu verlassen, dann jetzt, wo dort eine Demokratie aufgebaut wird."

In den vergangenen Tagen hatten etwa 5000 Bootsflüchtlinge aus Nordafrika, die meisten von ihnen aus Tunesien, die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht. Die Regierung in Rom hatte am Wochenende für Lampedusa den Notstand erklärt und europäische Unterstützung verlangt. Frankreich kündigte an, einen Teil der tunesischen Flüchtlinge aufzunehmen.

Auch Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), sprach sich gegen eine dauerhafte Aufnahme der Flüchtlinge aus. "Natürlich wird den Flüchtlingen bei ihrer Ankunft geholfen", sagte Bosbach, doch müsse klar sein, "dass sie nicht auf Dauer in Europa bleiben können". In Tunesien gebe es nach jetzigem Erkenntnisstand weder systematische politische Verfolgung, noch bürgerkriegsähnliche Zustände.

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) sagte, entscheidend sei, "dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Bedingungen in den Ländern zu verbessern, aus denen die Flüchtlinge kommen". Natürlich müsse Europa seine Grenzen sichern. Noch viel wichtiger aber sei es, präventiv zu handeln. "Wenn die Menschen sehen, dass sie im eigenen Land gebraucht werden, und wenn sie dort auch Chancen sehen, sind das die besten Rezepte gegen Migrationsdruck", sagte Westerwelle.

Die SPD verlangte die Aufteilung der Flüchtlinge auf die europäischen Staaten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thomas Oppermann, sagte: "Wenn ich die Größe der Aufgaben, die die Tunesier vor sich haben, sehe, dann erscheint mir das Flüchtlingsproblem relativ überschaubar." Zum einen müsse den Menschen geholfen werden, zum anderen dürften die Italiener nicht alleine gelassen werden.

Die Polizeigewerkschaften forderten den Aufbau einer EU-Küstenwache mit 2500 Grenzschützern, die im Mittelmeer rund um die Uhr patrouillieren. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte: "Mit dem Sturz der Diktatoren Nordafrikas wird der Flüchtlingsstrom nach Europa massiv wachsen." Dieser Ansturm lasse sich nur stoppen, wenn Europa zur Festung umgebaut werde. Mit der Europäischen Polizei Union wolle er in Brüssel darauf dringen, "die Grenzschutzagentur Frontex zu einer europäischen Küstenwache auszubauen".

Die EU-Kommission hatte zuvor mitgeteilt, angesichts des Flüchtlingsstroms eine Mission der Grenzschutzagentur Frontex vorzubereiten. Der Einsatz soll in einigen Tagen unter Beteiligung von 30 bis 50 Beamten beginnen, außerdem sollen mehrere Schiffe und Flugzeuge in der Region patrouillieren.