Ägyptens Präsident Hosni Mubarak wird bei der Präsidentschaftswahl im September nicht wieder kandidieren. Dies kündigte er am späten Abend in einer TV-Ansprache an. Einen sofortigen Rücktritt lehnt er weiterhin ab – und ignoriert damit eine Hauptforderungen seiner Gegner, die am Dienstag den achten Tag in Folge gegen das Regime demonstrierten. Oppositionsführer Mohamed ElBaradei hatte Mubarak aufgefordert, bis zum kommenden Freitag zurückzutreten. Auch ein Komitee der Oppositionskräfte hatte den Rücktritt des 82-jährigen Präsidenten, der seit drei Jahrzehnten herrscht, als Vorbedingung für Verhandlungen genannt.

In seiner Ansprache kündigte Mubarak eine Verfassungsreform an. Veränderungen solle es bei der Amtszeit des Präsidenten und der Zahl der zugelassenen Kandidaten geben, sagte er.

Im Anschluss an Mubaraks Rede kam es in Alexandria zu Ausschreitungen. Arabische Nachrichtensender berichteten, Anhänger und Gegner Mubaraks hätten sich eine Straßenschlacht geliefert. Die Armee feuerte Warnschüsse in die Luft. In der Hauptstadt Kairo blieb es zunächst friedlich. Demonstranten machten ihrer Enttäuschung in Sprechchören Luft. "Verschwinde, verschwinde!", riefen sie und forderten, die Armee solle Mubarak absetzen.

US-Präsident Barack Obama, der nach Mubaraks TV-Ansprache vor die Presse trat, sagte, der Wandel in Ägypten müsse "bedeutungsvoll und friedlich" sein – und er müsse "jetzt beginnen". Er habe dies in einem Telefonat mit Mubarak nach dessen Rede verdeutlicht. Obama lobte das ägyptische Militär ausdrücklich dafür, sich während der Massenproteste professionell und patriotisch verhalten zu haben.

Den ganzen Tag über hatten in Kairo und anderen ägyptischen Städten Millionen Menschen friedlich gegen das Regime von Mubarak protestiert. Allein in der Hauptstadt demonstrierten nach Informationen von Al Jazeera bis zu zwei Millionen Menschen. Der Nachrichtensender meldete außerdem eine Million Demonstranten in Alexandria, Hunderttausende in Suez, Port Said, Mansoura und Minya. Der britische Guardian geht von einer Million Demonstranten in Kairo aus.

Der Protest ging quer durch die ägyptische Bevölkerung. Auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kairo versammelten sich Arbeiter, Ärzte, Geistliche, Frauen mit Kindern und junge Männer. Es herrschte friedliche, fast ausgelassene Stimmung. "Wir wollen Freiheit. Wir wollen Demokratie", riefen die Demonstranten. Auf Transparenten war zu lesen "Mubarak, verschwinde".

Das Militär hielt sich wie angekündigt zurück. Auf dem Tahrir-Platz zeigten die Streitkräfte Präsenz, ohne die Proteste zu behindern. Die Soldaten beschränkten sich darauf, Unruhestifter und mutmaßliche Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen. Armeeposten und zivile Ordner kontrollierten die Demonstranten nach Waffen.