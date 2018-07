US-Präsident Barack Obama hält an seinen Plänen zur Haushaltssanierung fest. Bis zum Ende seiner ersten Amtszeit wolle Obama das Etatdefizit halbieren, sagte sein Budgetchef Jack Lew dem Fernsehsender CNN. Der US-Präsident legt an diesem Montag seinen voraussichtlich mehr als 3,5 Billionen Dollar (2,6 Billionen Euro) umfassenden Etatentwurf für 2012 vor. Lew sagte, Obamas Vorschlag für den Haushalt des kommenden Jahres sehe eine Defizitverringerung um 1,1 Billionen Dollar über zehn Jahre vor.

Bereits in den kommenden fünf Jahren sollen 400 Milliarden Dollar eingespart werden. Obama will das hauptsächlich durch ein fünfjähriges Einfrieren frei verfügbarer Ausgaben erreichen – das sind Mittel, die nicht den Sicherheitsbereich sowie Aufwendungen für die Renten und die Gesundheitsfürsorge für Ältere und sozial Schwache berühren. Beim Militär will Obama langfristig 78 Milliarden Dollar einsparen.



Die rund 2450 Seiten umfassende und 4,5 Kilo schwere Blaupause für das am 1. Oktober beginnende Fiskaljahr 2012 enthält auch einige Steuererhöhungen für wohlhabende Amerikaner, wie Regierungsbeamte vorab mitteilten. Der Großteil – etwa Zweidrittel der Einsparungen – soll durch Kürzungen von verschiedenen Programmen erreicht werden. Angeblich sind darunter auch solche, die bisher für liberale Demokraten "heilige Kühe" waren. So will Obama etwa auch bei Heizkostenhilfen für Bedürftige, beim Gemeindedienst und bei Umweltschutzprojekten kürzen.



Zugleich will der Präsident aber seine Ankündigung wahr machen, die USA auf dem Gebiet der Infrastruktur und Bildung wettbewerbsfähiger zu machen – und dadurch die Ansiedlung von Arbeitsplätzen im eigenen Land anstatt im Ausland sicherzustellen. So schlägt Obama etwa stufenweise Ausgaben für Hochgeschwindigkeitszüge in den USA vor, gut 8,2 Milliarden Dollar hat er dafür im Etat 2012 eingeplant.

Ob Obama seine Haushaltsvorschläge umsetzen kann, ist fraglich. Das Initiativrecht in Haushaltsfragen liegt nicht beim US-Präsidenten, sondern bei dem von den Republikanern kontrollierten Repräsentantenhaus. Beschlossen wird der Etat von beiden Kammern im Kongress, also auch dem Senat, in dem die Demokraten in der Mehrheit sind.

Die Sparmaßnahmen des US-Präsidenten gehen den Republikanern nicht weit genug. Sie wollen bereits beim Haushalt 2011 100 Milliarden Dollar einsparen. Bisher arbeitet die Regierung in Washington ohne Etat für das laufende Haushaltsjahr, der Kongress hat noch kein Budget verabschiedet. Stattdessen werden die Geschäfte kurzfristig per Kongress-Entschließungen am Laufen gehalten.

Experten warnen, dass die Regierung handlungsunfähig werden könnte, wenn nicht im März eine Einigung gelingt. Vor allem das Pentagon schlägt Alarm: Es warnt, dass wichtige Rüstungsprojekte nicht fortgesetzt werden können, wenn die nötigen Gelder dafür nicht rasch bewilligt werden.