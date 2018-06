Nach der Verabschiedung der Hartz-IV-Reform hat Arbeitsministerin Ursula von der Leyen zugesichert, sie werde die im Rahmen des Hartz-Kompromisses vereinbarten Mindestlöhne für Zeitarbeit zügig umsetzen. Die CDU-Politikerin kündigte an, die Lohnuntergrenzen für die Zeitarbeit sollen noch vor dem 1. Mai in Kraft treten. Denn von da an gilt die Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus osteuropäischen EU-Staaten. Das sorge "wasserdicht dafür, dass Zeitarbeit ab Mai auch aus anderen Ländern Europas bei uns nur zu fairen Preisen angeboten werden kann".

DGB-Chef Michael Sommer begrüßte die Mindestlohn-Pläne für die Zeitarbeitsbranche. Andernfalls wären "Polen und andere Länder in Osteuropa zum Leiharbeits-Paradies für Deutschland und Westeuropa" gemacht worden, sagte er der Bild-Zeitung. Sommer warnte zugleich Bundeskanzlerin Angela Merkel davor, sich Forderungen nach gleicher Bezahlung für Leiharbeiter weiterhin entgegenzustellen. Er kündigte an, der DGB werde deswegen in allen kommenden Landtagswahlkämpfen "Druck auf die Regierung" machen.

Unterdessen blieb die Hartz-IV-Reform selbst weiterhin umstritten. Sommer kritisierte die vorgesehene Anhebung der Regelsätze um insgesamt acht Euro bis Anfang 2012 als unzureichend. Von einem "inakzeptablen Gesetz" sprach erneut auch die Parteichefin der Linken, Gesine Lötzsch. Auch SPD-Chef Sigmar bekräftigte seine Zweifel, dass die Berechnung der Regelsätze verfassungskonform ist.

Von der Leyen wies solche Bedenken zurück. "Die Opposition hat acht Wochen lang jeden Cent des Regelsatzes auf den Prüfstand gestellt und uns keinen Fehler nachweisen können", sagte sie der Zeitschrift Super Illu. "Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir jetzt ein verfassungsgemäßes Gesetz haben." Sie rief zugleich die Vereine in Deutschland auf, an dem geplanten Bildungspaket mitzuwirken. "Macht jetzt Angebote, die im Rahmen des Bildungspakets für bedürftige Kinder erschwinglich sind."