Gerade erst ist erneut ein US-Drohnenangriff im pakistanischen Grenzgebiet zu Afghanistan bekannt geworden. Mindestens sieben Menschen seien dabei getötet worden, als in Süd-Waziristan ein unbemanntes Flugzeug vier Raketen auf ein mutmaßliches Ausbildungslager der Terrororganisation al-Qaida gefeuert habe, verlautete aus Sicherheitskreisen der Region. Bei den Toten soll es sich um radikal-islamische Extremisten handeln, darunter fünf Ausländer.

Im vergangenen Jahr starben in Pakistan auf diese Weise insgesamt mindestens 581 Menschen. Nur zwei von ihnen hätten jedoch auf der Terrorfahndungsliste gestanden, berichtete die Washington Post in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf die US-Anti-Terrorbehörde sowie regierungsferne Quellen. Die New America Foundation, ein Think Tank aus Washington, habe zudem registriert, dass die Zahl der Attacken in der Region von 33 im Jahr 2008 auf 118 gestiegen sei. Zugleich habe sich die Zahl der getöteten "militanten Führer" jedoch lediglich von zehn auf zwölf erhöht. Seit dem Start des Programms im Jahr 2004 gehörten überdies nur zwei Prozent der Getöteten zu dieser Gruppe.

Dieses Missverhältnis nährt dem Bericht zufolge unter Experten die Zweifel am militärischen Sinn der Einsätze. Nach anfänglichen Erfolgen bei der Jagd nach führenden al-Qaida-Mitgliedern würden inzwischen bei den Angriffen fast nur noch einfache Kämpfer getroffen. In 94 Prozent der Fälle handle es sich bei den Opfern um "Fußvolk", sagte Peter Bergen von der New America Foundation der Zeitung. Da falle es schwer zu argumentieren, diese bedrohten "in irgendeiner Weise" die USA. Zudem werde der "Menschenrechtsaspekt" bei der ganzen Frage zu wenig beachtet: "Bei gezielten Tötungen geht es um die Führer – und nicht darum, blind auszuteilen."

Auch ehemalige Mitarbeiter der CIA, die das Drohnen-Programm als essenziell ansehen, hätten davon berichtet, nur sehr unregelmäßig zu erfahren, wer durch die Angriffe getötet wurde, heißt es in dem Bericht weiter. Offiziell wollte der Auslandsgeheimdienst die je eine Million Dollar teuren Einsätze nicht kommentieren

Die tödlichen Attacken beunruhigen zunehmend auch die pakistanische Führung. Einem Regierungsvertreter aus Islamabad zufolge wurde die pakistanische Seite deswegen bereits in Washington vorstellig. Sie dränge Washington dazu, "bessere Ziele zu finden, die Drohnen sparsamer einzusetzen und etwas weniger übereifrig zu sein", schreibt die Zeitung.

Die US-Regierung verteidigt die Einsätze dennoch. Die Drohnen hätten die CIA zwar nicht näher an bin Laden herangebracht, allerdings sei es das wichtigste Instrument, um al-Qaidas Führungsriege unter Druck zu setzen. "Wir würden nachlässig sein, wenn wir nicht Leute verfolgten, an deren Händen das Blut von Amerikanern klebt", sagte ein Vertreter dem Blatt. "Um eine Analogie aus dem Militär zu bringen: Wenn man nur auf die Generäle geht, dann kann man leicht von Panzern überrollt werden." Auch ein früherer hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter sagte, dass die Drohnen nicht nur al-Qaidas Führung getroffen, sondern auch ihre Fähigkeit beeinträchtigt habe, komplexe Angriffe im Stile des 11. Septembers durchzuführen.

Abgesehen davon, dass es keine einheitliche Definition dafür gibt, was unter einem hochrangigen Ziel zu verstehen ist – die wachsende Anzahl an Angriffen und der hohe Anteil von einfachen Kämpfern unter den Toten resultiere auch aus einer veränderten Markierungsstrategie der CIA, schreibt die Zeitung. So habe der Geheimdienst in den Anfängen des Programms vor allem mit einer Liste operiert, auf deren Grundlage Terroristen gezielt angegriffen wurde. Seit 2008 ließe die CIA dagegen Raketen schon dann abfeuern, wenn sie verdächtige Aktivitäten registriere, beispielsweise wenn Lastwagen aus einem al-Qaida-Lager ein- oder ausführen. Zudem sei das Programm eben nicht mehr nur auf das Terrornetzwerk allein konzentriert, sondern schließe auch die Taliban sowie andere Gruppierungen ein.

Allerdings vermochte es die CIA offenbar, die Zahl der getöteten Zivilisten zurückzuschrauben. Der New American Foundation zufolge sei deren Anteil von 25 Prozent im Jahr 2004 auf sechs Prozent im Jahr 2010 gesunken, heißt es in dem Bericht. Der Geheimdienst selbst gehe davon aus, in den vergangenen sechs Monaten keinen einzigen Zivilisten getötet zu haben.