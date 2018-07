Bei einem Spitzentreffen zwischen dem russischen Regierungschef Wladimir Putin und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Brüssel kam es zu einem offenen Streit. Deutliche Differenzen gab es bei der Diskussion um russische Gasleitungsnetze in Europa und dem geplanten neuen Partnerschaftsabkommen.

Bei dem Treffen ging es neben den Ereignissen in der arabischen Welt vor allem um Wirtschaftsbeziehungen und hier insbesondere um Handel und Energie. Am deutlichsten wurde der Konflikt zwischen Putin und Barroso beim Thema Gas. Der russische Regierungschef warf der EU-Kommission vor, mit ihrem dritten Energiebinnenmarktpaket und den darin enthaltenden Entflechtungsplänen gegen Verträge zu verstoßen.

"Dieses Energiepaket widerspricht unserem Partnerschaftsabkommen", sagte Putin auf einer Pressekonferenz mit Barroso. "Es handelt sich eigentlich um die Enteignung von unserem Eigentum." Gaskunden in Europa müssten mit steigenden Preisen rechnen, sollten die Pläne umgesetzt werden.

Die EU bestreitet dies – sie will mit dem neuen Energiebinnenmarktpaket die Marktmacht von Lieferländern begrenzen. Künftig sollen Anbieter wie der russische Staatskonzern Gasprom in der EU nicht mehr zugleich die Pipelines kontrollieren dürfen. Europa will damit einen fairen Netzzugang für neue Anbieter ermöglichen und die Transparenz fördern. Gasanbieter, die Leitungen besitzen, konnten bislang unliebsamen Konkurrenten die Durchleitung von Gas verwehren.

Russland ist für die EU der wichtigste Lieferant für Energie – in Form von Gas, Öl, Ölprodukten oder auch Kohle und Uran. Umgekehrt ist Europa auf dem für Russlands Wirtschaft entscheidenden Feld der wichtigste Abnehmer des Landes.

Barroso bezeichnete die Vorwürfe Putins deswegen als unberechtigt. "Wir sind überzeugt, dass unser drittes Energiebinnenmarktpaket nicht diskriminiert. Wir erwarten, dass ausländische Unternehmen dieselben Spielregeln akzeptieren, die wir auf unsere eigenen Unternehmen anwenden", sagte der Kommissionspräsident. Wie Putin hofft er nun auf eine Verhandlungslösung. Die meisten Vorschriften sollen allerdings bereits im März in Kraft treten.

In der Vergangenheit hatten die EU und Russland wiederholt Probleme mit Gaslieferungen, weil Russland sich mit Transitländern wie der Ukraine stritt und daraufhin Lieferungen in die EU unterbrochen wurden. Angesichts dessen treibt die EU die Gewinnung neuer Lieferländer und Lieferwege voran. Ein Hauptprojekt ist die Erdgas-Pipeline Nabucco, die Gas aus dem kaspischen Raum und Nahen Osten unter Umgehung Russlands in die EU pumpen soll. Die Ereignisse in Nordafrika verliehen der Diskussion zusätzlich Aktualität, da die EU auch aus dieser Region Gas bezieht.

Deutlich wurden die unterschiedlichen Ansichten auch bei Themen wie dem neuen Partnerschaftsabkommen oder der Bewertung der Lage in der arabischen Welt. Während die EU eine demokratische Öffnung zuletzt immer wieder als Schlüssel zu dauerhafter Stabilität bezeichnet hatte, warnte Putin am Donnerstag vor einem wachsenden Einfluss radikaler Islamisten. Als Beispiel für die Gefahren der Demokratie nannte er den Wahlsieg der radikal-islamischen Hamas-Organisation im Gazastreifen.

In Bezug auf das neue Partnerschaftsabkommen sprach sich Barroso für ein umfassendes Regelwerk aus, das auch Bereiche wie Handel und Energie miteinbezieht. Putin sagte, Russland bevorzuge ein Rahmenwerk und ergänzende Verträge zur Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen.

Das Spitzentreffen in Brüssel galt als das bislang größte dieser Art. Neben Putin reisten rund ein Dutzend Minister in die belgische Hauptstadt.