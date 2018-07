Eine Gruppe von Randalierern hat in der Nacht zu Donnerstag zwei SOS-Kinderdörfer in Ägypten überfallen. Mehrere junge Männer sollen in die Dörfer in Kairo und Alexandria eingedrungen sein und versucht haben Essen oder Medikamente zu stehlen. Nach kurzem Gerangel wurden die Männer vertrieben, sagte ein Sprecher der Organisation in München. Dabei verletzte sich der Direktor des Kinderdorfs in Alexandria leicht, er hat die Klinik zwischenzeitlich wieder verlassen. Kinder und Mütter blieben unverletzt.

Nach Aussagen der Hilfsorganisation ist die Lage um die Kinderdörfer herum in Ägypten angespannt. Banken, Geschäftshäuser und Villen würden geplündert und angezündet. Die Plünderer gefährden auch die antiken Kunstschätze im Ägyptischen Museum. Dort plünderten und zerstörten Eindringlinge Figuren und weitere Fundstücke. In zwei Stadtvierteln sind in den vergangenen Tagen zudem Häftlinge aus Polizeiwachen befreit worden.

Weil die Preise für Essen stark gestiegen sind, gibt es in vielen Läden keine Lebensmittel mehr. In Ägypten gibt es mehrere SOS-Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, darunter drei Kinderdörfer. Dort leben bis zu hundert Kinder.