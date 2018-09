Angesichts der Proteste in Ägypten hat Außenminister Guido Westerwelle (FDP) gefordert, dass der Wandel in Richtung Demokratie in dem nordafrikanischen Land sofort beginnen müsse. Es gehe nicht an, dass dieser Wandel herausgezögert oder vertagt werde. "Jetzt ist die Stunde des Dialogs, jetzt ist die Stunde des demokratischen Wandels", sagte Westerwelle. Dieser müsse dem "inneren und auch dem äußeren Frieden" verpflichtet sein. Der Verzicht von Präsident Husni Mubarak auf eine weitere Amtszeit sei "ein Schritt, der den Weg frei macht für einen politischen Neuanfang".

Wer welche Rolle beim demokratischen Wandel spiele, müsse in Ägypten im Dialog aller Meinungsführer entschieden werden, sagte Westerwelle. Das Volk müsse entscheiden, wer das Land in Zukunft führen soll. "Wir sind nicht Schiedsrichter über Persönlichkeiten in Ägypten, sondern wir sind Anwalt der guten Sache der Demokratie", sagte Westerwelle.

Das Leben in Europa sei auf demokratischen Werten aufgebaut, deswegen werde der demokratische Wille auch in Europas unmittelbarer Nachbarschaft unterstützt. Europa unterstütze den Wandel, indem es den Dialog nicht nur mit der Regierung sondern auch mit der Opposition führe. Ziel sei es, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, freie Wahlen zu garantieren und den Aufbau einer unabhängigen Justiz zu gewährleisten.

Das Auswärtige Amt rät weiterhin dringend von Reisen nach Ägypten ab. "Die Sicherheit unserer Landsleute hat oberste Priorität", sagte Westerwelle. Der Krisenstab und die Botschaft arbeiteten intensiv mit Reiseveranstaltern und Flugunternehmen zusammen, um allen Deutschen, die das Land verlassen möchten, bei der Ausreise behilflich zu sein.

Er appellierte an die Deutschen, die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes anzunehmen und sich entsprechend zu verhalten.