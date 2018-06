Liberias ehemaliger Präsident Charles Taylor und sein Anwalt Courtenay Griffiths sind nicht vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu ihrem Schlussplädoyer erschienen. Deswegen hat die Richterin Teresa Doherty den Kriegsverbrecherprozess auf Freitag vertagt. Mit der Verkündung eines Urteils wurde bislang im August gerechnet. Nun kann es sich weiter verzögern.

Vor dem Gerichtsaal im Den Haager Vorort Leidschendam sagte Griffiths gegenüber Journalisten, er habe am Vortag gemeinsam mit seinem Mandanten entschieden, nicht mehr mit dem Gericht zu kooperieren, solange dieses nicht bereit sei, das Dokument mit einer Zusammenfassung der Argumente der Verteidigung zu berücksichtigen. Das Gericht hatte sich am Dienstag geweigert, das Dokument anzunehmen, da es drei Wochen nach Ablauf der Frist eingereicht worden war.

Aus Protest gegen diese Entscheidung war Griffiths am Dienstag vor dem Plädoyer der Anklage aus dem Sitzungssaal gestürmt. Zwei Stunden später weigerte sich auch Taylor nach einer Kaffeepause in den Gerichtssaal zurückzukehren. Griffiths erklärte, er werde das Schlussplädoyer nicht halten, solange die Berufungskammer nicht über seinen Einspruch gegen die Nicht-Zulassung des Dokuments entschieden habe.

Solange die Verteidigung ihr Schlussplädoyer nicht gehalten hat, kann die Gerichtsverhandlung nicht weiter gehen. Auf der Sitzung am Freitag sollten eigentlich Anklage und Verteidigung Zeit haben, auf die Plädoyers der Gegenseite zu antworten. Griffiths kündigte jedoch an, sein Mandant und er würden auch am Freitag nicht vor Gericht erscheinen. Eine Teilnahme zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre "völlig illegitim", sagte er.

In dem seit 2008 laufenden Verfahren geht es um Taylors mutmaßliche Unterstützung für die Rebellenbewegung Revolutionäre Front im Nachbarland Sierra Leone. Diese hat Kindersoldaten in den Kampf geschickt, wodurch Taylor reiche Diamantenschätze erbeutet haben soll. Durch den Konflikt wurden zwischen 1991 und 2001 etwa 120.000 Menschen getötet. Der Angeklagte ist der erste afrikanische Ex-Staatschef, der sich als mutmaßlicher Kriegsverbrecher vor einem internationalen Gericht verantworten muss. Der 63-Jährige weist jede Schuld von sich.