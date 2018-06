Nach dem Ende des Freitagsgebets ist es in Tripolis zu Gewaltausbrüchen gekommen. Augenzeugen berichten von heftigen Kämpfen im Vorort Fashloom und auf dem zentral gelegenen Algeria-Platz. Die Sicherheitskräfte schießen auf die Gegner des Machthabers Muammar al-Gadhafi, unter denen sich auch Frauen und Kinder befinden sollen.

Im Stadtzentrum hatten Soldaten auf eine Gruppe von etwa 500 Demonstranten geschossen. Die Regimegegner riefen: "Es gibt nur einen Gott, und der Märtyrer ist der Liebling Gottes." Laut BBC gab es mindestens einen Toten. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtet, dass in Tripolis mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt wurden. Reuters berichtet von mindestens fünf Toten. Auch die oppositionelle Organisation Libyan Youth Movement berichtet von Ausschreitungen und Verhaftungen. "Vielleicht geht es heute zu Ende", heißt es in einer Nachricht.

Etwa Tausend Gadhafi-Anhänger hatten sich zwischenzeitlich auf dem Grünen Platz versammelt, berichtete ein Augenzeuge. Die Opposition hat Regimegegner dazu aufgefordert, sich heute dort einzufinden, um gegen den Machthaber zu demonstrieren.

Weite Teile Libyens, darunter die westlich von Tripolis gelegene Stadt Sawijaj und das östlich gelegene Adschdabija, sind laut der Nachrichtenagentur Reuters nicht mehr unter der Kontrolle des Machthabers Muammar al-Gadhafi. Da Libyen zwar ein flächenmäßig großes Land ist, aber der Großteil der Bevölkerung in den Küstenregionen lebt, bedeutet jede Übernahme einer Küstenstadt Experten zufolge einen nennenswerten Erfolg gegen das Gadhafi-Regime.

Der libysche Generalstaatsanwalt Abdul-Rahman Al-Abbar hat unterdessen im Fernsehsender Al Arabija seinen Rücktritt erklärt. Er schließe sich der Opposition an, sagte Al-Abbar. In Frankreich teilten Libyens Botschafter in Frankreich und der libysche Botschafter in der Unesco in einer öffentlich verlesenen Erklärung mit, sich dem Widerstand gegen den libyschen Staatschef anschließen zu wollen. Auch die libyschen Gesandten in Indien sind laut Al Jazeera zurück getreten.

Die libysche Oppositionsbewegung rechnet unterdessen in der von ihr besetzten östlichen Stadt Bengasi mit einem bevorstehenden Gegenangriff der Truppen Gadhafis. "Wir erwarten jeden Moment eine Attacke gegen Bengasi", sagte ein desertierter Oberst namens Said. Die abtrünnigen Militärs sind schlecht ausgerüstet. In Bengasi verfügt die Oppositionsbewegung gerade einmal über zwei Helikopter, zwei Flugzeuge sowie einige Waffen. In der Stadt versammelten sich Hunderttausende, um gegen das Regime zu demonstrieren.

Unterdessen berichtete der Sicherheitschef von Bengasi, Nuri al-Obeidi, von einem unterirdischen Gefangenenlager. Die Gefangenen seien in einem früheren Stützpunkt einer vom Gadhafi-Sohn Chamies befehligten Militäreinheit entdeckt worden. Unter den 90 Befreiten seien auch Deserteure gewesen, die sich geweigert hätten, auf Regimegegner zu schießen.

Ein Polizist in der nordostlibyschen Stadt Al-Baida sagte, dass Aufständische dort 200 Söldner getötet hätten. Den ausländischen Soldaten seien vom Gadhafi-Regime 12.000 Dollar für jeden getöteten Demonstranten versprochen worden.

Ein Sohn Gadhafis untermauerte den Machtanspruch seiner Familie. Die Anhänger der Oppositionsbewegung bezeichnete Saif al-Islam im Interview mit dem türkischen Sender CNN-Türk als "Terroristen", denen seine Familie "keine Handbreit Kontrolle" über einen Teil des Landes gewähre. Die libyschen Behörden würden bald die Kontrolle über die Region im Osten des Landes zurückgewinnen, sagte er. Für die Forderungen der Demonstranten gebe es Lösungen.

Auf die Frage, ob es für die Familie einen "Plan B" für eine Flucht gäbe, antwortete er: "Unser Plan A ist es, in Libyen zu leben und zu sterben. Auch Plan B ist es, in Libyen zu leben und zu sterben." Muammar al-Gadhafi machte al-Qaida für die Unruhen verantwortlich.