Der Chef der tunesischen Übergangsregierung, Mohamed Ghannouchi, hat seinen Rücktritt erklärt. Er zog damit die Konsequenzen aus den anhaltenden Protesten gegen ihn. Bei schweren Straßenkämpfen am Wochenende hatte es mindestens drei Tote sowie zahlreiche Verletzte gegeben. Dieser Schritt werde den Übergang in eine neue Ära erleichtern, sagte er im Staatsfernsehen. Er wolle zudem weiteres Blutvergießen verhindern. "Mein Rücktritt erfolgt zum Wohle des Landes", sagte Ghannouchi weiter.

Béji Caïd Essebsi wurde zu seinem Nachfolger ernannt. Diese Entscheidung gab die Präsidentschaft nur wenige Stunden nach dem Rücktritt bekannt. Essebsi hatte in der Vergangenheit bereits einen Ministerposten inne.

Ghannouchi war nach der Flucht des früheren autoritären Präsidenten Sein al-Abidin Ben Ali Chef der Übergangsregierung geworden, die das Land innerhalb von sechs Monaten auf Neuwahlen vorbereiten soll. Die einflussreiche Gewerkschaft UGTT hatte stets signalisiert, dass sie ihn nicht unterstützen, aber immerhin tolerieren würde.

Mohamed Ghannouchi wurde 1941 in der Küstenstadt Sousse geboren. Der Ökonom wurde in der einstigen Kolonialmacht Frankreich ausgebildet und gehörte seit langem zu den Gefolgsleuten des geflohenen Präsidenten Ben Ali. Seit 1999 war er dessen Ministerpräsident, nachdem er zuvor unter anderem als Minister für Finanzen und internationale Beziehungen tätig war. Anders als viele andere Politiker der alten Ordnung wurde er nie mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

Obwohl Ghannouchi als gemäßigt und als guter Vermittler gilt, belastete ihn nach Ansicht vieler Tunesier seine Nähe zur alten Regierung. Er hatte während der Proteste gegen Ben Ali, der Mitte Januar aus Tunesien geflohen war, zudem das harte Vorgehen des Staates gegen die Demonstranten verteidigt.

Seit Freitag hatten Tausende Menschen gegen die Übergangsregierung demonstriert, wobei es zu Straßenschlachten mit der Polizei kam und mindestens drei Menschen getötet und rund 200 verletzt wurden. Die Demonstration richtete sich gegen die Übergangsregierung. Sie gilt nach Ansicht vieler Tunesier mittlerweile als kompromittiert. Vor allem Ghannouchi wurde dabei immer wieder zur Zielscheibe des Unmuts der meist jugendlichen Demonstranten. Die von Ghannouchi angekündigten Reformen gehen den zumeist jungen Demonstranten nicht weit genug.





Die angespannte Lage im Lande wird zur Zeit verschärft durch den Exodus aus Libyen. Das Rote Kreuz in Tunesien warnte bereits vor einer humanitären Katastrophe. Seit dem 20. Februar seien mindestens 40.000 Menschen vor den Kämpfen im Nachbarland geflohen. Die libyschen Grenzbeamten am wichtigsten Übergang Ras Jedir hätten ihre Posten mittlerweile verlassen. Allein am Samstag seien dort 10.000 Menschen,überwiegend Ägypter, nach Tunesien geflohen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) ging am Sonntag bereits von 50 000 Flüchtlingen in Tunesien aus.