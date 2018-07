Die knapp 14 Millionen Wähler in Uganda können sich zwischen acht Kandidaten für das Präsidentenamt entscheiden. Letzte Umfragen lassen einen erneuten Wahlsieg des seit 1986 herrschenden Amtsinhabers Yoweri Museveni erwarten. Dennoch könnte das Ergebnis Beobachtern zufolge so knapp ausfallen wie noch nie seit dessen Amtsantritt.

Sollte der 66-Jährige nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, ist eine Stichwahl nötig. Aussichtsreichster Gegenkandidat ist Musevenis früherer Leibarzt, der ehemalige Armeeoffizier Kizza Besigye. Er warf Museveni schon vor dem Wahlgang Betrug vor.

Der Präsident selbst zeigte sich im staatlichen Fernsehen siegessicher und warnte die Opposition davor, Proteste zu organisieren: "Sollte es zu Chaos kommen, setze ich die Armee ein." Vertreter der Opposition bezweifelten, dass die Wahl fair wird.

Museveni war 1979 am Sturz des Diktators Idi Amin beteiligt und rebellierte in den achtziger Jahren gegen den damaligen Präsidenten Milton Obote. Nachdem er 1986 an die Macht kam, ließ Museveni 1996 erstmals Wahlen abhalten. Ursprünglich waren in der ugandischen Verfassung nur zwei Amtszeiten für den Präsidenten vorgesehen. Museveni ließ jedoch die Verfassung ändern, um nach den ersten zwei Amtsperioden erneut kandidieren zu können.