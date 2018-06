Muammar al-Gadhafi hat Libyens Bevölkerung den Krieg erklärt und nun ist die Stunde der Dramatik. Guido Westerwelle, der endlich einmal die Chance sieht, sich rechtzeitig zu Wort zu melden, reagierte: "Dieses Regime schlägt in Libyen wie wahnwitzig um sich, es führt einen Krieg gegen das eigene Volk. Das kann nicht hingenommen werden." Die Zeit der Appelle sei vorbei, jetzt werde gehandelt. Große Worte, die eine Entschlossenheit und Eindeutigkeit vermitteln, die angesichts Westerwelles bisheriger Äußerungen überraschen.

Natürlich hat Westerwelle recht mit seinen Forderungen. Allein: Der Außenminister schießt zu hoch. Seine Worte sind zu groß und daher hohl.

Während die Menschen in Libyen gegen das Regime Gadhafi aufstehen, während dadurch die libysche Ölproduktion darbt und die Politiker des Westens lautstark Menschenrechte einfordern, wurde bekannt, dass der Ausfall der libyschen Ölproduktion von einem Land kompensiert werden soll, das Gadhafis Regime kaum nachsteht: Saudi-Arabien.

Der weltgrößte Ölexporteur soll nämlich, heißt es aus Wirtschaftskreisen, angesichts der anhaltenden Unruhen in Libyen über die Ausweitung seiner Ölexporte nachdenken. Saudi-Arabien, eines der wenigen absolutistischen Königreiche dieser Welt, wird immer und immer wieder von Human Rights Watch für seine systematische Verletzung der Menschen- und Freiheitsrechte kritisiert und im Freedom House Index als "unfreies Land" eingestuft . Statt nun aber auch auf das saudische Regime Druck auszuüben und auch dort Menschenrechte einzufordern, schweigen der Westen und die Westerwelles hierzu.

Genau da liegt das Problem: Dass im Westen erst dann Menschenrechte eingefordert werden, wenn die jeweiligen Diktatoren fast am Ende sind. Und es scheint, als bedürfe es erst eines wirren Auftrittes eines seit jeher grausamen Despoten, um das Eintreten für Menschen und Freiheitsrechte zu entfachen. Tausende Todesstrafen und alltägliche Freiheitsberaubung reichen dafür offenbar nicht aus.

Natürlich ist dieses Spannungsfeld zwischen Moral und Interessenpolitik nicht neu. Und auch wenn es moralisch natürlich verwerflich ist, zu Menschenrechtsverletzungen zu schweigen, weil es der Ölpreis erfordert, ist es ja nachvollziehbar – welche Alternative hat dieser vom Öl so abhängige Westen derzeit denn?

Deshalb liegt das Problem im Falle Westerwelles nicht darin, dass er Gadhafis Kriegserklärung an sein eigenes Volk verdammt. Sondern darin, dass er sich zu weit aus dem Fenster lehnt.

Wenn man so große Worte wie Westerwelle wählt, um universelle Menschenrechte einzufordern, dann müsste man diesen Worten auch ebenso große Taten folgen lassen. So aber funktioniert Außen- und Wirtschaftspolitik nicht. Stattdessen muss nüchtern das Mögliche mit dem Machbaren abgewogen werden. Pathos, große Worte und Dramatik sind fehl am Platz, wenn man nicht als Papiertiger gelten will.