Die Polizei in der nordafghanischen Provinz Kundus hat schwere Vorwürfe gegen die Bundeswehr erhoben. Der Polizeichef des Distrikts Char Darah, Gulam Mahidin, sagte, deutsche Soldaten hätten am Mittwoch eine Frau erschossen und eine weitere verletzt. "Deutsche Soldaten, die in der Durman-Gegend im Distrikt Char Darah patrouillierten, eröffneten das Feuer. Dabei wurde eine afghanische Frau erschossen und eine weitere verletzt." Die deutschen Soldaten hätten einen "Fehler" gemacht.

Ein Bundeswehr-Sprecher in Kundus sagte, der Fall werde "mit Hochdruck" untersucht. Es sei aber noch keinesfalls erwiesen, dass die Zivilistin von deutschen Soldaten erschossen worden sei. Nach Angaben des Bundeswehr-Sprechers sei eine Patrouille in der Gegend unter anderem mit Panzerfäusten beschossen worden und habe das Feuer erwidert. Später sei einer zweiten Patrouille rund 1400 Meter vom Angriffsort entfernt eine Frau mit einer Kopfverletzung übergeben worden. Dabei habe es sich aber nicht um eine Schussverletzung gehandelt.

Die Frau sei sofort von einer deutschen Ärztin behandelt und dann ins Feldlazarett im Camp gebracht worden, sagte der Sprecher. Dort sei sie an ihrer schweren Verletzung gestorben. Die zweite Frau sei mit einer leichten Splitterverletzung am Fuß selbstständig ins Krankenhaus in Kundus-Stadt gekommen. Bei ihr "liegt der Verdacht nahe", dass die Verletzung bei dem Feuergefecht verursacht worden sei.

Wie die New York Times berichtet, ist auch ein Verwandter des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai von Nato-Soldaten getötet worden. Jar Mohammad Karsai sei in der Nacht zum Donnerstag in Kars, einem Dorf in der südafghanischen Provinz Kandahar, vor seinem Wohnhaus erschossen worden. Einem Nato-Sprecher zufolge handelte es sich um eine Verwechslung. Man habe bereits Untersuchungen über den Unfall eingeleitet. Ein Sprecher Karsais äußerte sich bestürzt über den Vorfall und beklagte die zunehmende Zahl ziviler Todesopfer im Kampf gegen die Taliban.



Von den Militäroperationen der Nato sind immer wieder Zivilisten betroffen. Zuletzt führte der Tod von neun Kindern bei einem US-Luftangriff für schwere Verstimmungen zwischen Kabul und Washington. US-Verteidigungsminister Robert Gates entschuldigte sich am Montag in Kabul im Beisein von Präsident Hamid Karsai persönlich für den Tod der Jungen. Karsai forderte erneut: "Die zivilen Opfer müssen aufhören."



Für den Tod der allermeisten Zivilisten sind allerdings Aufständische wie die Taliban verantwortlich. Die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan (Unama) hatte am Mittwoch mitgeteilt, 2777 Unbeteiligte seien im vergangenen Jahr im Afghanistan-Krieg getötet worden – mehr als je zuvor.



Drei Viertel der zivilen Opfer gingen nach Unama-Angaben auf das Konto von Aufständischen. Afghanische und ausländische Truppen waren für 16 Prozent der zivilen Opfer verantwortlich. Neun Prozent der getöteten Unbeteiligten konnten keiner der Konfliktparteien zugeordnet werden. Die Vereinten Nationen appellierten an alle Kriegsparteien, für einen besseren Schutz von Zivilisten zu sorgen. Unama forderte die Taliban ausdrücklich dazu auf, Unbeteiligte nicht mehr als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.