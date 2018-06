Und demnächst Angola? Anfang dieser Woche riefen Oppositionsgruppen in der Hauptstadt Luanda zu friedlichen Massenprotesten gegen das diktatorische Regime auf, und sie zogen dabei Parallelen zum Volksaufstand in Libyen. Auch Angola gehört zu den ölreichen Staaten Afrikas. Auch dieses Land wird von der herrschenden Elite hemmungslos geplündert, während die Mehrheit der Bevölkerung in bitterer Armut lebt. Präsident Eduardo dos Santos sei genauso kriminell wie der Revolutionsführer Muammar al-Gadhafi. Sagen die Regimegegner. Und fordern den sofortigen Rücktritt des Staatschefs und seiner Räuberregierung.

Doch nur wenige Angolaner wagten sich auf die Straße, ein martialischer Aufmarsch des Militärs, der Polizei und der Geheimdienste hat ihren Widerstand im Keim erstickt. Vorerst herrscht wieder Ruhe in Luanda, Friedhofsruhe. Aber wie lange noch? Könnten die Funken der arabischen Revolution über die Sahara fliegen und auch in schwarzafrikanischen Staaten einen Flächenbrand entfachen? Mancher Diktator in Afrika scheint in diesen Tagen genau das zu befürchten.

In Simbabwe wurden 46 Bürger ins Gefängnis geworfen, die sich gemeinsam Filmberichte über die Jasmin-Revolution in Tunesien und Ägypten ansahen. Man wirft ihnen vor, eine Rebellion gegen Präsident Robert Mugabe geplant zu haben, der seit drei Jahrzehnten mit eiserner Faust herrscht.

Im Senegal, wo der selbstherrliche Staatschef Abdoulaye Wade gerade versucht, seinen Sohn als Nachfolger zu installieren, verbrannte sich ein Mann vor dem Präsidentenpalast. Er hatte gegen die allgemeine Misere im Land protestiert und offenbar gehofft, dass seine Selbstopferung Protestwellen wie in Tunis auslöst – auch dort hatte sich zu Beginn des Umsturzes ein Demonstrant öffentlich verbrannt.

In Kamerun riefen Oppositionsgruppen einen "Tag des Zorns" aus, um gegen die Wiederwahl von Präsident Paul Biya zu protestieren. Dieser big man ist seit 29 Jahren unangefochten an der Macht, doch in jüngster Zeit erschüttern Brotaufstände und Unruhen immer wieder die städtischen Zentren des Landes. "Mister Biya sollte seine Lehren aus dem demütigenden Abgang von Hosni Mubarak ziehen", warnt ein Parlamentsabgeordneter. "Den Leuten in Kamerun geht es noch schlechter als den Ägyptern."

Die Regierung Ugandas zwingt die Telekommunikationsbranche, private Textnachrichten zu blockieren, die die Reizwörter "Ägypten" und "Volksaufstand" enthalten. Obwohl der Autokrat Yoweri Museveni – er herrscht seit einem Vierteljahrhundert – durch geschickte Manipulationen gerade einen "erdrutschartigen Sieg" bei den Präsidentschaftswahlen feierte, ahnt er, dass ihn viele Ugander nicht mehr wollen.