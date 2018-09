US-Vizepräsident Joe Biden hat bei einem Besuch in Moskau das Geschäftsklima in Russland als "gewaltige Hürde" für Investitionen im größten Land der Erde kritisiert. Ausländische Unternehmen seien an Garantien und einem fairen Justizsystem interessiert, sagte Biden. "Sie werden nicht in Länder investieren, in denen es Verstöße gegen das Rechtssystem gibt." Als Beispiele nannte Biden die international als politisch motiviert kritisierte Verurteilung des Kremlkritikers und Öl-Milliardärs Michail Chodorkowski sowie das oft brutale Vorgehen gegen Oppositionelle.

Der US-Vizepräsident sprach sich zum Abschluss seines zweitägigen Aufenthalts aber erneut für eine baldige Mitgliedschaft Russlands in der Welthandelsorganisation (WTO) aus. Bei einem Treffen mit Menschenrechtlern nannte Biden jedoch Demokratie, freie Wahlen und die Einhaltung der Menschenrechte als "wesentlich" für einen WTO-Beitritt.

Die Bürgerrechtler beklagten Beschränkungen für die Opposition im "Superwahljahr". Russland wählt 2011 ein neues Parlament und 2012 einen neuen Kremlchef. Kremlkritische Parteien hätten große Probleme mit der Registrierung bei Behörden und würden weiter kaum Raum in den Staatsmedien erhalten, sagte Ljudmila Alexejewa von der Moskauer Helsinki-Gruppe.

Biden sprach auch mit Vertretern der liberalen Opposition. Dabei kritisierten Ex-Vizeregierungschef Boris Nemzow und der frühere Schachweltmeister Garry Kasparow, es gebe trotz der Versprechen von Kremlchef Dmitri Medwedew kaum Fortschritte bei der Demokratisierung des Landes.

Unterdessen warb der russische Regierungschef Wladimir Putin bei einem Gespräch mit Biden für Visafreiheit zwischen beiden Ländern. "Das wäre ein historischer Schritt", sagte Putin. Biden sprach von einer "guten Idee". Experten halten eine solche Initiative aber noch auf viele Jahre für nicht durchsetzbar.

In der Diskussion um das US-Projekt einer Raketenabwehr in Europa warnte Russland erneut vor einem Alleingang Washingtons. Medwedew habe dies im Gespräch mit Biden betont, sagte Außenamtssprecher Alexander Lukaschewitsch. Sollten die USA Russland nicht gleichberechtigt einbeziehen, werde Moskau militärisch reagieren, warnte Lukaschewitsch. Russland droht mit der Stationierung von Kurzstreckenraketen in seiner Ostsee-Exklave Kaliningrad rund um das ehemalige Königsberg, nahe der Grenze zum Nato-Mitglied Polen. Biden sprach sich für eine Zusammenarbeit beim Aufbau eines Raketenabwehrsystems aus.

Der US-Vizepräsident warb in Moskau auch um Unterstützung für die Demokratiebewegungen in Nordafrika. "Die Geschehnisse machen ein für alle Mal Schluss mit der Vorstellung, dass bestimmte Religionen oder Kulturen unvereinbar mit demokratischen Werten sind." Gleichwohl warnte Biden vor kommenden Problemen. "Der Bankrott eines autoritären Systems muss nicht automatisch Demokratie bringen."