Unter den in Shanghai festgenommenen Journalisten war auch der China-Korrespondent des deutschen Magazins Stern, Janis Vougioukas. Zusammen mit einem spanischen Journalisten und einem guten Dutzend weiteren, meist japanischen Kollegen wurden sie auf eine vorübergehend eingerichtete Polizeistation gebracht, wie Vougioukas telefonisch berichtete. "Wir werden hier in einer Art Untergrundbunker festgehalten und dürfen nicht weg."

Sowohl Vougioukas als auch sein spanischer Kollege sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ihnen wurde vorgeworfen, gegen Vorschriften verstoßen zu haben, berichteten sie anschließend der Nachrichtenagentur dpa. Die Polizei habe sie belehrt, dass sie eine Genehmigung einholen müssten, bevor sie Bericht erstatten dürften.

In der Hafenstadt waren nach Angaben Vougioukas' rund hundert Menschen dem Aufruf unbekannter Organisationen zu "Jasmin-Protesten" am Peace Cinema gefolgt. Die Behörden hatten ausländische Korrespondenten ausdrücklich davor gewarnt, in die Gegend um das Kino zu gehen, wo sich bereits vergangenen Sonntag einige hundert Menschen versammelt hatten.

In Peking sicherte ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften die beiden großen Einkaufsstraßen Wangfujing und Xidan in der Innenstadt nicht weit von der Großen Halle des Volkes, wo der Volkskongress seit Samstag seine Jahrestagung abhält. Politiker des Kongresses ließen über einen Sprecher verlauten, sie hielten Unruhen in China wie in der arabischen Welt für "grotesk und unrealistisch."

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) hat die erneute Festsetzung ausländischer Journalisten in China als "sehr beunruhigend" kritisiert. "Wir haben die chinesische Regierung bereits mehrfach aufgefordert, die freie Berichterstattung für deutsche und ausländische Medienvertreter zu gewährleisten", sagte Westerwelle. "Die fortgesetzte Behinderung der Arbeit von Journalisten ist nicht akzeptabel und beeinträchtigt das Ansehen der Volksrepublik China in der weltweiten Öffentlichkeit." Die chinesische Regierung müsse eine freie Berichterstattung sicherstellen.