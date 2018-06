Nach den schweren Zusammenstößen mit der Polizei sind im Königreich Bahrain mehrere zehntausend Oppositionsanhänger vor einen Palast des Königs gezogen. In Safrija, nördlich der Hauptstadt Manama, protestierten mindestens 30.000 Menschen gegen das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte. Am Freitag waren bei einem Tränengaseinsatz der Polizei mehr als 700 Menschen verletzt worden.

In den vergangenen Wochen waren Demonstrationen in Bahrain wiederholt eskaliert, wobei mindestens sieben Demonstranten ums Leben kamen. Die Proteste werden vor allem von unzufriedenen Schiiten getragen. Rund zwei Drittel der Bewohner des Golfstaates sind schiitisch, die Königsfamilie sowie die Regierung hingegen sunnitisch.

Auch in Jemen dauern die Proteste gegen Präsident Ali Abdallah Salih an. Die Regierung geht dabei weiter mit aller Härte gegen die Demonstranten vor. Nach Angaben von Oppositionsvertretern und Ärzten wurden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zwei Menschen von Sicherheitskräften getötet, darunter ein zwölfjähriger Junge.

Außerdem stürmten Beamte ein Camp von Regierungsgegnern an der Universität der Hauptstadt, wobei weitere 300 Menschen verletzt und zwei Menschen getötet wurden. Einer der getöteten Demonstranten wollte sich lediglich einem Sit-in an der Universität anschließen und sei vom "Schuss eines Scharfschützen" erfasst worden. Den Angaben zufolge war unklar, ob der Schütze zu den Sicherheitskräften gehörte.

In Jemen sollen seit Beginn der regierungskritischen Proteste im Januar 37 Regierungsgegner und mindestens sechs Sicherheitskräfte getötet worden seien. Die UN forderte die Regierung in Sanaa auf, den Tod der Demonstranten zu untersuchen. Der seit 32 Jahren herrschende Staatschef Saleh hatte am Donnerstag zugesichert, die Demonstranten zu schützen. Zudem kündigte er ein Referendum über Verfassungsänderungen an.