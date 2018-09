Der Machtkampf in der Elfenbeinküste ist zu einem gewalttätigen Konflikt geworden. Die Vereinten Nationen sprechen von mindestens 365 Toten, die den Auseinandersetzungen bislang zum Opfer fielen, Hunderttausende Menschen sind vor den anhaltenden Kämpfen auf der Flucht.

Der abgewählte Präsident Laurent Gbagbo ist jedoch nicht gewillt, dem innen- und außenpolitischen Druck nachzugeben und Platz für seinen international anerkannten Widersacher Alassane Outtara zu machen. Im Gegenteil: Nun ordnete er an, den Kakao- und Kaffeehandel zu verstaatlichen. Gemäß einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung ist fortan "der Ankauf von Kaffee und Kakao von den Produzenten und den Genossenschaften der Hersteller" im ganzen Land dem Staat vorbehalten. Ebenso dürften Kaffee und Kakao nur vom Staat selbst oder von staatlich lizenzierten Unternehmen exportiert werden.

Die Elfenbeinküste ist der wichtigste Kakao-Produzent der Welt, Kakao ist die Hauptdevisenquelle des Landes, 40 Prozent der Exporteinnahmen stammen aus dem Handel mit den Bohnen. Bisher lag deren Ankauf und Export weitgehend in den Händen global operierender Unternehmen. Internationale Sanktionen und ein Beinahe-Zusammenbruch des nationalen Bankensystems haben den Kakaohandel jedoch weitgehend lahmgelegt. Damit versiegt eine wichtige Finanzierungsquelle Gbagbos, der die Armee und den öffentlichen Dienst aus diesen Einnahmen bezahlt.

Diese Gefahr versucht der Machthaber nun mit seinem Dekret abzuwenden. Im Konflikt um die Macht musste er am Wochenende einen Rückschlag hinnehmen: Im Westen des Landes hätten mit Ouattara verbündete Rebellen eine dritte Stadt eingenommen, teilten Gbagbo-treue Soldaten mit. Ouattaras Sprecher für militärische Fragen sagte, das eroberte Toulepleu sei "strategisch wichtig", da Gbagbo die Stadt als Eingangsschleuse für liberianische Söldner nutze.

Auch am Regierungssitz Abidjan hielten die Kämpfe an, beichtet die BBC. Am Montag starben mindestens drei Menschen in einem Gbagbo-treuen Viertel, mehrere Häuser wurden in Brand gesteckt. Die Rebellen kontrollieren seit Ende Februar einen Teil der Stadt. Damals eroberten sie im Verbund mit Bewohnern sowie desertierten Soldaten die nördlichen Bezirke Anyama und Abobo. Seitdem flammen immer wieder Gefechte auf.

Besonderes Aufsehen erregte in der vergangenen Woche ein Angriff von Soldaten Gbagbos auf eine friedliche Demonstration Tausender Frauen, die den Rücktritt des Machthabers forderten. Augenzeugen berichteten, die Männer seien mit gepanzerten Fahrzeugen vorgefahren und hätten ohne Vorwarnung das Feuer auf die Menge eröffnet. Mindestens acht Menschen seien getötet worden, darunter eine schwangere Frau, sagte eine Teilnehmerin der BBC.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) warnte angesichts der Zustände in der Elfenbeinküste vor der Gefahr eines neuen Bürgerkriegs und einer Flüchtlingskatastrophe. Zugleich forderte er Gbagbo zum sofortigen Rücktritt auf. Dieser solle die Macht "umgehend" an den rechtmäßig gewählten Präsidenten Ouattara übergeben.

In der Elfenbeinküste war es schon 2002 zu einem Bürgerkrieg gekommen, der erst fünf Jahre später für beendet erklärt worden war. Schon damals war Gbagbo das Staatsoberhaupt. Die Präsidentschaftswahl sollte das seither in einen Nord- und Südteil gespaltene Land eigentlich versöhnen.

Beobachter gehen davon aus, dass sich ein neuer Bürgerkrieg auch auf die benachbarten Staaten ausdehnen könnte. Vor allem dürften sie von einer neuen Flüchtlingswelle betroffen sein, sollten sich die Kämpfe ausweiten. Die BBC berichtete unter Berufung auf UN-Angaben, dass bislang 300.000 Menschen ihre Häuser aus Angst vor den Kämpfen verlassen hätten. 72.000 von ihnen seien ins benachbarte Liberia geflohen.