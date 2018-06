Inhalt Seite 1 — Ouattaras Truppen auf dem Vormarsch Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der amtierende Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, hat im Machtkampf mit seinem Rivalen weitere Niederlagen einstecken müssen. In einer landesweiten Offensive rückten Kämpfer des international anerkannten Wahlsiegers Alassane Ouattara weiter vor.

Ouattras Anhänger haben inzwischen die Stadt San Pedro, den wichtigsten Kakaohafen, eingenommen. "Gbagbos Soldaten werfen ihre Uniformen und Waffen weg und fliehen", berichtete ein Augenzeuge. Abgesehen von gelegentlichen Schusswechseln sei es ruhig. Am Mittwoch hatten Ouattaras Truppen bereits die Hauptstadt Yamoussoukro unter ihre Kontrolle gebracht.

Das Ouattara-Lager hat die Schließung der Grenzen der Elfenbeinküste angeordnet. Die Maßnahme bleibe "bis zu neuen Anweisungen" in Kraft, erklärte Ouattaras Regierung. Über die Wirtschaftsmetropole Abidjan wurde eine nächtliche Ausgangsperre verhängt. Eine Sprecherin Ouattaras kündigte an, dass die Ausgangssperre bis Sonntag täglich zwischen 23 Uhr und 8 Uhr gelte. Die Gbagbo-Anhänger müssten daran gehindert werden zu plündern und die Bevölkerung zu terrorisieren. Zuvor hatten das Ouattara-Lager Gbagbo ultimativ zum Rücktritt aufgefordert. Das Ultimatum verstrich jedoch um 21 Uhr wirkungslos.

Ouattaras Unterstützer wollten Gbagbo nach eigenen Angaben in Abidjan so lange belagern, bis er sich geschlagen geben würde.Nach Angaben übereinstimmender Quellen sind französische Soldaten in einem Viertel der Stadt Abidjan im Einsatz. Die Soldaten seien in einem Viertel der Wirtschaftsmetropole aufmarschiert, in dem es Plünderungen gegeben habe.

Ouattara-treue Truppen haben in dieser Woche eine Offensive an mehreren Fronten gestartet. Mehrere Städte fielen ohne jeden Widerstand an sie. Dieser Vorstoß in den Süden des Landes hat auch im Norden Hoffnung auf einen Sieg in dem Bürgerkrieg geweckt. Ouattaras Rückhalt ist im Nordteil des Landes am stärksten.

Zudem hat sich der Chef der Streitkräfte der Elfenbeinküste, Phillippe Mangou, nach südafrikanischen Angaben in die Residenz der südafrikanischen Botschaft in Abidjan geflüchtet. Dies bestätigte die südafrikanische Regierung in Pretoria. Der Armeechef war bis zuletzt loyal zu Gbagbo. Der General sei am Mittwochabend mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in die Botschaft gekommen, hieß es. Gerüchte, nach denen Gbagbo selbst auf dem Weg nach Südafrika ist, wurden aber von einem Sprecher in Südafrika entkräftet.

Seit der Präsidentschaftswahl im vergangenen November tobt in der Elfenbeinküste ein Machtkampf zwischen Gbagbo und Ouattara. Gbagbo weigert sich beharrlich, sein Amt an den international als Wahlsieger anerkannten Ouattara abzugeben. 472 Menschen kamen dabei nach Regierungsangaben ums Leben. Millionen wurden obdachlos.