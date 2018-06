Es ist der kleinste gemeinsame Nenner: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben im Streit um eine Lösung der Libyen-Krise den sofortigen Rücktritt von Machthaber Muammar al-Gadhafi verlangt. Die Teilnehmer des Sondergipfels in Brüssel verurteilten zudem die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in dem nordafrikanischen Land, wie Ratspräsident Hermann van Rompuy sagte. Nach Gaddafis Abgang solle Libyen schnell einen geordneten Übergang zur Demokratie einleiten. Für diesen Fall stellt die EU dem Land ihre Unterstützung – darunter auch Wirtschaftshilfe – in Aussicht. Die EU plant zudem einen Dreiergipfel mit der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union. Einen konkreten Termin nannte Van Rompuy zunächst nicht.

Weiterhin würden die EU-Staaten Van Rompuy zufolge "alle nötigen Optionen" prüfen, um die Zivilbevölkerung zu schützen – "vorausgesetzt, diese sind notwendig, haben eine klare Rechtsgrundlage und werden aus der Region unterstützt". Das würde auch militärische Maßnahmen einschließen. Zu Details äußerte sich der ständige EU-Ratsvorsitzende aber auch auf Nachfrage nicht.

Tatsächlich zog sich in Brüssel in der Frage, wie über Forderungen und weitere Sanktionen hinaus gegen das Gadhafi-Regime vorgegangen werden könne, ein tiefer Graben durch das Bündnis. Frankreich und Großbritannien sahen sich mit ihrer offenen Bereitschaft zu militärischen Schritten isoliert. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy konkretisierte seine am Vortag publik gewordene Forderung noch einmal. "Gezielte" Militäraktionen, etwa Luftangriffe, kämen nur "rein defensiv" in Frage, beispielsweise dann, wenn Gadhafi chemische Waffen gegen sein Volk einsetzen sollte. Voraussetzung sei zudem die Zustimmung der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga. Er schlug auch Schutzzonen für Flüchtlinge vor. "Wir können nicht zusehen, wenn Zivilisten massakriert werden", sagte Sarkozy.

Für seinen unabgesprochenen Vorstoß hatte Sarkozy Unmut und Kritik geerntet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) grenzte sich in Brüssel klar von der Forderung ab, ohne den Präsidenten oder Frankreich beim Namen zu nennen. Sie warnte vor einer Spaltung der Union. 'Teile und herrsche' würde nur Herrn Gadhafi in die Hände spielen. Und genau das muss vermieden werden", sagte Merkel. "Wir müssen die Schritte, die wir übernehmen, genau überlegen, damit sie zu einem vernünftigen Ende führen." Die EU müsse vor allem geschlossen vorgehen. Sie persönlich sei aber grundsätzlich skeptisch, was Militäreinsätze angehe, weil man das Ende bedenken müsse. Dies gelte auch für eine Flugverbotszone.

Dem Vernehmen nach fuhr außer Sarkozy nur der britische Premier David Cameron beim Gipfel einen "Kriegskurs" gegenüber Tripolis. Ihre Kritiker befürchten dagegen, dass dadurch in der arabischen Welt neuer Zorn gegen den Westen hochkochen könnte. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagte am Rande eines Treffen der Allianz zu der Sarkozy-Forderung: "Diese Idee ist bei unseren Gesprächen nicht auf den Tisch gekommen."

Keine einheitliche Haltung zeichnete sich auch in der Frage ab, ob die EU die Rebellen als Vertreter des libyschen Volkes anerkennen soll. Auch hier war Sarkozy am Donnerstag vorgeprescht – und erntete wiederum Kritik. "Ich rate dringend dazu, sich das auch genau anzusehen, ob diejenigen, die dort sagen, sie sprechen für das ganze libysche Volk, auch tatsächlich für das libysche Volk wirklich sprechen", wandte Deutschlands Außenminister Guido Westerwelle in Berlin ein. Immerhin seien die Repräsentanten der Opposition bis vor kurzem Mitglieder der Staatsführung gewesen.

Die EU-Staaten einigten sich Merkel zufolge daher darauf, den Rat der Rebellen zwar als Gesprächspartner anzuerkennen, allerdings nicht als einzigen.