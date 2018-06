Die europäischen Finanzminister haben sich auf die umstrittene Lastenteilung für den künftigen Rettungsfonds zugunsten ärmerer Euro-Staaten geeinigt.

Deutschland muss zum künftigen Krisenmechanismus ESM voraussichtlich rund 190 Milliarden Euro beisteuern. Davon sollen 21,68 Milliarden Euro als Bareinlagen gezahlt werden. Schäuble sagte, die Hälfte dieser Summe werde bis 2013 bereitgestellt, der Rest in drei Jahresraten. 168 Milliarden Euro muss Deutschland in Form von abrufbarem Kapital vorhalten. Damit trage Deutschland einen Anteil von 27,1 Prozent am Gesamtvorhaben. Dadurch wird sich die Neuverschuldung des Bundes erhöhen.

Insgesamt müssten die Euro-Staaten potenzielle Zahlungsverpflichtungen von insgesamt 700 Milliarden Euro übernehmen, erklärte der Vorsitzende der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker. Davon sollen 80 Milliarden in Form von Kapitaleinlagen entrichtet werden.

Die übrigen 620 Milliarden Euro werden in Form von abrufbarem Kapital vorgehalten. Das Geld würde nur im Bedarfsfall tatsächlich fließen. Da der ESM als internationale Finanzinstitution gegründet wird, sollen die Zahlungen der Staaten nicht die Defizit- und Schuldenstatistik erhöhen, die für die Haushaltskontrolle des Stabilitäts- und Wachstumspakt maßgeblich ist.

Schäuble bekräftigte, dass ab 2013 zur Beteiligung privater Gläubiger an den Schulden eines zahlungsunfähigen Staates Umschuldungsklauseln in den Bedingungen für Staatsanleihen der Euro-Staaten geplant sind. Der ESM und der jetzige Rettungsfonds EFSF könnten Staatsanleihen am Primärmarkt nur im Rahmen eines Hilfsprogramms für einen Staat aufkaufen, und damit nur unter strikten Auflagen.

Der neue Krisenfonds ESM soll 2013 stehen. Er löst damit den bisherigen vorläufigen Rettungsschirm für hoch verschuldete Euro-Staaten ab. Die Euro-Staats- und Regierungschefs hatten sich vor eineinhalb Wochen geeinigt, dass der Fonds bis 500 Milliarden Euro verleihen kann. Er soll einspringen, wenn Euro-Staaten vor der Pleite stehen. Der hohe Betrag soll für Vertrauen an den Finanzmärkten sorgen. Eine endgültige Entscheidung soll beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel getroffen werden.