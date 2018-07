Inhalt Seite 1 — Gadhafis Truppen rücken vor Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Vergeblich haben Frankreich und Großbritannien bei einem Treffen der Außenminister der G-8-Staaten versucht, die übrigen Mitglieder von ihrem Militärplan gegen Muammar al-Gadhafi zu überzeugen. Nun soll die Entscheidung erneut dem Weltsicherheitsrat vorgelegt werden. In dem UN-Gremium haben sich die Vetomächte Russland und China bisher gegen ein militärisches Eingreifen ausgesprochen, auch die USA hatten sich bislang zurückhaltend geäußert.

"Gadhafi macht weiter Punkte", sagte der neue französische Außenminister Alain Juppe. "Vielleicht haben wir bereits die Chance vergeben, das Gleichgewicht der Kräfte zwischen beiden Seiten wiederherzustellen."

In der Hafenstadt Bengasi, der Hochburg der Rebellen, geht derweil die Angst um, die Truppen Gadhafis könnten in den nächsten Tagen mit dem Angriff auf die Stadt beginnen. Denn die Aufständischen werden vor den weitaus besser ausgerüsteten Einheiten Gadhafis immer weiter zurückgedrängt.

Am Dienstag mussten sie offenbar auch die strategisch wichtige Stadt Adschabija aufgeben, wo ein großes Waffendepot der Armee existiert. Kampfjets griffen die etwa 100.000 Bewohner aus der Luft mit Bomben an und warfen Propaganda-Flugblätter ab. Von Adschabija aus führt eine Straße entlang der Küste direkt nach Bengasi sowie eine schnurgerade Wüstenautobahn durch das Hinterland nach Tobruk. Nach einer Einnahme von Adschabija können Gadhafis Streitkräfte nun die Hochburgen der Aufständischen direkt angreifen und die von ihnen kontrollierte Küstenregion rasch umzingeln.

Unterdessen räumten auch amerikanische Diplomaten ein, in Libyen sei eine Situation von einer "hoher Dringlichkeit" entstanden. Offenbar wächst mittlerweile in Washington die Bereitschaft, den Rebellen entschiedener als bisher zur Hilfe zu kommen und den Druck auf das Gadhafi-Regime zu erhöhen, das Bombardement gegen das eigene Volk zu stoppen.

So traf sich die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton in Paris mit Mahmoud Jibril, einem Mitglied im Nationalrat der Opposition. In dem "privaten und sehr freimütigen" Gespräch hätten beide Seiten ausgelotet, wie die Vereinigten Staaten die Regimegegner besser unterstützen könnten, erklärte anschließend einer von Clintons Beratern.

Jibril forderte offenbar von den USA ohne Umschweife sofortige Waffenlieferungen. Der bislang stellvertretende US-Botschafter in Tripolis, Chris Stevens, wurde zum offiziellen Verbindungsmann zu der Opposition im Ostteil Libyens ernannt. Er soll in Kürze zu Gesprächen nach Bengasi reisen. Die Arabische Liga hatte bei ihrer Sitzung am Samstag in Kairo einer international überwachten Flugverbotszone zugestimmt, vorausgesetzt, sie wird vom UN-Sicherheitsrat beschlossen.