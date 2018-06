Der libysche Staatschef Muammar al Gadhafi lässt keine Chance aus, sich seinen Gegnern und Anhängern lautstark in Erinnerung zu rufen. Nachdem seine Truppen mehrere Städte angegriffen hatten, die von den Aufständischen kontrolliert werden, beschimpfte er die Übergangsregierung als Bande von "Verrätern". In einer Rede vor Anhängern, die das libysche Staatsfernsehen am Mittwochmorgen ausstrahlte, behauptete er, die USA, Frankreich und Großbritannien hätten sich gegen Libyen verschworen, um die Öl-Felder unter ihre Kontrolle zu bringen.

In der Fernsehansprache wandte sich Gadhafi auch an die jungen Männer in der umkämpften Stadt Al Sintan. Er forderte sie auf, sich von den Rebellen abzuwenden. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, präsentierte er Angehörige eines in der Stadt beheimateten Volksstammes, die ihre Treue zu Gadhafi bekundeten.

Kritik lässt der 68-Jährige auch aus den eigenen Reihen nicht gelten: Seinen Verteidigungsminister Abu Bakr Junis und den Alt-Revolutionär und langjährigen Geheimdienstchef Mustafa al-Charubi stellte er kurzerhand unter Hausarrest. Sie hätten die jüngsten Offensiven abgelehnt, verlautete aus libyschen Regierungskreisen.

Angesichts dieser Eskapaden sowie der anhaltenden Kämpfe verliert der Westen die Geduld mit dem Despoten. Erstmals seit Beginn der Unruhen in dem nordafrikanischen Land forderten die USA und Großbritannien Gadhafi zum Rücktritt auf. Präsident Barack Obama und Premierminister David Cameron seien sich einig, dass Libyens Staatschef auf seine Macht verzichten müsse, hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts in Washington.

In einem "sehr detaillierten" Telefongespräch hätten die beiden Politiker "mehrere Optionen" für das weitere Vorgehen besprochen und dabei neben dem Einsatz von Aufklärungsflugzeugen, humanitärer Hilfe und der Durchsetzung eines UN-Waffenembargos auch die vielfach geforderte Flugverbotszone nicht ausgeschlossen. Obama und Cameron seien sich einig, Pläne für das "gesamte Spektrum möglicher Antworten" voranzutreiben, auch bei der Nato, hieß es aus dem Weißen Haus.

Der Ruf nach einer Flugverbotszone über Libyen wurde in den vergangenen Tagen besonders in der arabischen Welt immer lauter. Nach dem Golfkooperationsrat sprach sich am Dienstag auch die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) für ein Flugverbot aus. Laut dem französischen Außenministerium unterstützt auch die Arabische Liga ein Flugverbot.

Derzeit bereiten Großbritannien und Frankreich eine Resolution der Vereinten Nationen (UN) für eine Flugverbotszone vor. Ein entsprechender Entwurf soll noch in dieser Woche im Sicherheitsrat eingebracht werden. Eine schnelle Entscheidung zeichnete sich bislang aber nicht ab. Vor allem Russland hatte sich gegen jegliches militärisches Eingreifen in Libyen ausgesprochen. Nun reist US-Vizepräsident Joe Biden nach Moskau, geplant sind Gespräche mit Kremlchef Dmitrij Medwedjew.

US-Außenministerin Hillary Clinton betonte in dem Zusammenhang die Rolle der UN. Sie allein sei zuständig bei einer Entscheidung über eine Flugverbotszone, sagte sie im britischen Fernsehsender Sky News. Zudem verwies sie darauf, dass die Forderung danach vom libyschen Volk komme und daher "kein US-geführtes Bestreben" sei.

In Libyen gibt es seit Wochen Kämpfe zwischen Aufständischen und Regierungstruppen. Am Dienstag flogen Kampfflugzeuge der Gadhafi-treuen Regierungstruppen massive Angriffe auf Stellungen der Aufständischen entlang der gesamten libyschen Küstenlinie. Gefechte gab es in Ras Lanuf, Misrata und Al Sawija. Diese Stadt sollen Milizen nach einem Bericht des britischen Guardian regelrecht verwüstet haben; auch Frauen und Kinder sollen getötet worden sein.