Bei ihren Offensiven gegen die Aufständischen setzen seine Truppen auf Kampfjets, Panzer und Hubschrauber. Muammar al-Gadhafi setzt nun auf eine diplomatische Offensive und entsandte Vertreter seiner Regierung nach Ägypten und Griechenland, nach Portugal und Belgien. Grund für die Reisen der Emissäre dürften die Treffen von Europäischer Union (EU), Nato und Arabischer Liga sein, die in den kommenden Tagen die Lage in Libyen und das weitere Vorgehen der internationalen Gemeinschaft diskutieren werden.

Am späten Mittwochabend traf Portugals Außenminister Luis Amando mit einem Gadhafi-Vertrauten in einem Hotel in Lissabon zusammen. Das "informelle Treffen" habe nach Abstimmung mit EU-Außenministerin Catherine Ashton stattgefunden, sagte ein Ministeriumssprecher. Weder die Identität des Gesandten noch der Inhalt des Gesprächs wurden bekannt gegeben. Portugal hat derzeit den Vorsitz über den UN-Ausschuss inne, der die Libyen-Sanktionen überwacht.

Die Regierung in Tripolis plant noch weitere Gespräche, denn auch in Athen landete am Abend ein libyscher Vertreter. Mohamed Tahir Siala soll im Laufe des Tages mit dem griechischen Vizeaußenminister Dimitris Dollis zusammentreffen – ebenfalls nach Rücksprache mit Ashton. Nach Angaben von Italiens Außenminister Franco Frattini seien weitere Gadhafi-Gesandte auf dem Weg nach Brüssel.

Sowohl Italien als auch Griechenland pflegten bislang gute Beziehungen zu Libyen. In einem Telefonat mit dem griechischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou am Dienstagabend hatte Gadhafi vor einer Intervention in seinem Land gewarnt. Jede Einmischung werde Konsequenzen für Sicherheit und Stabilität im Mittelmeer haben, zitierten ihn griechische Medien. Dies zielt vor allem auf die Evakuierung von Flüchtlingen aus Nordafrika: Griechische Fähren hatten in den vergangenen Tagen mehr als 25.000 Ausländer in Sicherheit gebracht.

Auch in Kairo setzt das Regime nunmehr auf Diplomatie: Bereits am Mittwochnachmittag landete der libysche General Abdelrahman el Sawi mit einem Privatflugzeug Gadhafis in der ägyptischen Hauptstadt. Sawi zählt zu den engsten Vertrauten des Machthabers und ist für Logistik- und Versorgungsfragen zuständig. Frattini zufolge war Ziel der Mission, der Arabischen Liga eine Nachricht von Gadhafi zu überbringen. Diese will am Wochenende in Kairo über eine Flugverbotszone über Libyen beraten.

Die Einrichtung einer solchen, auch von der libyschen Opposition geforderten Zone hatten vor allem Großbritannien und Frankreich in den vergangenen Tagen vorangetrieben. Nun empfängt der französische Präsident Nicolas Sarkozy zwei Vertreter des oppositionellen libyschen Nationalrats im Elysée-Palast. Bei dem Gespräch mit Mahmoud Jibril und Ali Essaoui gehe es vor allem die humanitäre Lage in Libyen, sagte ein Regierungssprecher. Man wolle die Gegner von Gadhafi politisch unterstützten. Das französische Außenministerium schickte zudem Diplomaten nach Bengasi, um am Sitz des Nationalrats politische Kontakte zu knüpfen.

Eine Flugverbotszone dürfte auch bei den parallel verlaufenden Treffen der EU-Außenminister und der Verteidigungsminister der Nato-Staaten auf der Tagesordnung stehen. Nach Angaben von Diplomaten sollen aber keine formellen Beschlüsse gefasst, sondern vielmehr Voraussetzungen für ein mögliches militärisches Eingreifen festgelegt werden. Dazu zählt als "eine klare rechtliche Grundlage" ein Mandat des UN-Sicherheitsrates.

Dies gilt aber nach wie vor stark umstritten. Eine entsprechende Resolution müssten wenigstens neun Stimmen des 15-Länder-Gremiums auf sich vereinen. Keine der fünf Vetomächte (USA, China, Russland, Großbritannien, Frankreich) dürfte Einspruch einlegen. Allerdings hatten sowohl China als auch Russland mehrfach Bedenken geäußert. Der Weltsicherheitsrat wolle zunächst die Beschlüsse der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union abwarten, hieß es aus diplomatischen Kreisen in New York.

Die 27 EU-Mitgliedsländer wollen härtere Sanktionen gegen das Gadhafi-Regime abstimmen. Neben dem Sperren von weiteren Vermögenswerten ist eine Blockade von Zahlungen für Öllieferungen im Gespräch. Zudem könnte dem Diktator die Immunität aberkannt werden. Mit dem Treffen wird auch der Libyen-Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag vorbereitet. Bei ihm soll unter anderem ein Hilfspaket für die Demokratiebewegungen im südlichen Mittelmeerraum beschlossen werden.