Nach schwerem Artillerie- und Raketenbeschuss hat das libysche Militär mehrere Orte zurückerobert. Die Rebellen-Kämpfer flüchteten aus Naufalija in Panik zunächst in das weiter östlich gelegene Bin Dschawad, das sie am Abend dann aufgaben. Die Regime-Streitkräfte attackierten daraufhin die 60 Kilometer östlich gelegene Ölraffineriestadt Ras Lanuf, berichtete eine Reporterin des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera.

Mit der Regierungsoffensive stoppten die Soldaten auch den Vorstoß der Rebellen auf das 120 Kilometer westlich von Naufalija gelegene Sirte, die strategisch und symbolisch wichtige Geburtsstadt Gadhafis. Laut einigen Berichten sollen auch Einwohner Sirtes an der Seite der Soldaten gegen die Aufständischen gekämpft haben.

Dadurch enttäuschten sie die Hoffnung westlicher Staaten, dass immer mehr Menschen sich dem Aufstand anschließen und damit einen schnellen Zusammenbruch der Regierung bewirken.

Ohne Luftunterstützung scheinen die Rebellen nicht in der Lage zu sein, ihre Stellungen zu halten oder Geländegewinne zu machen. Nach Ansicht von Beobachtern wird sich bei der Schlacht in Sirte entscheiden, ob die Rebellen zu weiteren Vorstößen in Richtung Tripolis, dem Machtzentrum Gadhafis, in der Lage sind. Nach Ansicht von US-Vizeadmiral Bill Gortney haben die Rebellen in den vergangenen Tagen nur wenige Erfolge erzielt. Die Oppositionellen seien nicht stark, sagte er in Washington.

Regierungstruppen griffen auch wieder die von Rebellen gehaltene Stadt Misarata an. Sie versuchen seit Tagen, die Herrschaft über die drittgrößte Stadt des Landes zu gewinnen. Laut Rebellen starben durch Kämpfe in der Nacht acht Menschen. Der britische Premierminister David Cameron sprach von mörderischen Angriffen auf die Stadt.

Seit fast anderthalb Wochen fliegt ein Militärbündnis unter Federführung der USA sowie Frankreichs und Großbritanniens Luftangriffe auf Libyen. Die Nato überwacht mittlerweile eine Flugverbotszone, die der UN-Sicherheitsrat zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Gadhafis Truppen beschlossen hatte.