Als mission creep wird derzeit bisweilen bezeichnet, was in Libyen geschieht. Es bedeutet: die schleichende Ausweitung der Kriegsziele. Frankreich aber "kriecht" in Libyen nicht, sondern es stürmt. Der französische Außenminister Alain Juppé hat gerade Geduld angemahnt; "Sie können nicht erwarten", erzählte er den Medien, "dass wir unsere Ziele in nur fünf Tagen verwirklichen." Welche Ziele? "Die Zerstörung von Gadhafis Militärmacht", das könnte "Wochen" dauern.

Gadhafis Armee dezimieren? Das ist sieht die Resolution des Sicherheitsrates nicht vor. Sie spricht nur von Flugverbot, Waffenembargo und "Schutz von Zivilisten" sowie von "Regionen", die von ihnen bewohnt werden. In Amerika fragt der Chef der Republikaner-Opposition, John Boehner, deshalb den Präsidenten: "Ist es ein akzeptables Ergebnis, wenn Gadhafi nach Ende der militärischen Anstrengung an der Macht bleibt?"

Das war vorauszusehen, weil ein reines Flugverbot dem Diktator zwar seine beste Waffe aus der Hand schlägt, aber nichts an seiner Überlegenheit am Boden ändert. Die libysche Luftwaffe existiert praktisch nicht mehr. Doch der Würgegriff um Misarata, Libyens drittgrößter Stadt, hat sich nicht gelockert. Ergo müssen seine Panzer, seine Artillerie, seine mechanisierten Streitkräfte ins Visier – genau, was Franzosen, Amerikaner und andere schon tun.

Die Flugzeuge der Alliierten "suchen weiter nach Gelegenheiten, Bodentruppen anzugreifen", sagt ein ungenannt bleibender Offizieller. Ein Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates der USA redet offen von einem "Strategiewechsel". Dessen Ziel sei es, "eine bevorstehende humanitäre Katastrophe zu verhindern, ein mögliches Massaker von Tausenden, wenn nicht gar Zehntausenden von Menschen in den großen Bevölkerungszentren".

Das ist ein weites Feld, wenn eine Armee gegen einen Gegner kämpft, der gestern noch aus Handwerkern und Studenten bestand und heute mit abtrünnigen Offizieren der Gadhafi-Armee durchsetzt ist. Sind bewaffnete Zivilisten noch immer Zivilisten? Wer sind diese Leute? Wir wissen es noch immer nicht, und schon machen Gerüchte die Runde, dass inzwischen auch Al-Qaida-Kämpfer mitmischen.

Derweil geht der Streit über die Führung der Kampagne weiter. Die Türkei hat sich gedreht und befürwortet nun einen Nato-Oberbefehl , um das Waffenembargo durchzusetzen, kritisiert aber gleichzeitig Art und Weise des Luftkrieges. Die Amerikaner wollen die Führung so schnell wie möglich loswerden. Frankreich aber fordert eine "sekundäre" Rolle für die Nato.